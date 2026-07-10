Redovisningsekonom till PerformIQ - vikariat i minst ett år
Performiq AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-07-10
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Performiq AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Som Redovisningsekonom kommer du ha en viktig roll i det dagliga ekonomiarbetet och ansvara för flera centrala delar av redovisningsprocessen. Du arbetar självständigt med kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring samt upprättande av momsdeklarationer. Rollen innefattar även arbete med månadsavstämningar och månadsbokslut, avstämning av balanskonton samt stöd vid bokslut och revision.
Vidare kommer du att hantera viss löneadministration, ta fram och rapportera statistik samt bidra till utvecklingen av ekonomiavdelningens rutiner och processer. Du blir en del av en mindre organisation där samarbete är en självklarhet, vilket innebär att även andra förekommande arbetsuppgifter inom ekonomiområdet kan ingå i rollen.
Här blir du en del av ett tight team med stark sammanhållning, där vi pushar varandra, firar vinster och alltid siktar på nästa nivå.
Du erbjuds
• Arbete på ett företag med fokus på tillväxt
• 30 dagar semester
• Friskvårdsbidrag
• Ett nybyggt och fräscht kontor nära kommunikationer
• Gratis tillgång till ett nytt gym i huset
Personprofil
Vi söker dig som har minst två års erfarenhet av löpande redovisning och som vill fortsätta utvecklas i en bred och varierande ekonomitjänst.
Du har erfarenhet av självständigt arbete med löpande redovisning, inklusive kund- och leverantörsreskontra, bokföring, momsredovisning och avstämningar.
Vi söker dig som är ansvarstagande, självgående och noggrann med ett strukturerat arbetssätt och ett öga för detaljer. Du är positiv, lösningsorienterad och trivs i en familjär organisation där du får ta eget ansvar och vara med och påverka.
Om du har erfarenhet av Visma administration, Hogia lön plus och Capego är det fördelaktigt. Publiceringsdatum2026-07-10Övrig information
Hos oss på PerformIQ har alla medarbetare någon form av idrottsbakgrund där vår kultur präglas av en stark laganda, idrottsaktiviteter och en vinnarinstinkt utöver det vanliga. Ange i din ansökan vilken idrott du har erfarenhet från och på vilket sätt du ser att den bakgrunden påverkar dig i en roll som Redovisningsekonom.
Start: 1 oktober
Plats: Hammarbybacken 31, Stockholm
Omfattning: Heltid
Vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Mattias Söderberg på 072-157 27 76 alt. mattias.soderberg@performiq.se
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Ansvarig rekryterare är på semester och urval startar den 10 augusti.
Besök oss gärna på www.performiq.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), https://performiq.se/
Hammarbybacken 31 (visa karta
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120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
PerformIQ Kontakt
Mattias Söderberg mattias.soderberg@performiq.se Jobbnummer
9999822