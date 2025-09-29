Redovisningsekonom till offentlig verksamhet | Stockholm
2025-09-29
Är du en redovisningsekonom som är riktigt kunnig i ERP Unit4 och Excel? Brinner du för att analysera data och dokumentera rutiner? Vi på Jefferson Wells söker dig som vill bidra med din kompetens i en offentlig verksamhet. Varmt välkommen med din ansökan!
Ort: Stockholm
Start: Omgående
Uppdrag: 3 månader med ev. möjlighet till förlängning
Om uppdraget
I rollen som redovisningsekonom kommer du att analysera och följa transaktioner i bokföringen för att dokumentera hantering och rutiner inom olika verksamhetsområden. Du arbetar nära redovisningschef och ansvarig verksamhetschef och säkerställer att processer och rapportering följer gällande regelverk.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Navigera i ekonomisystemet ERP Unit4 för att ta fram relevant information.
* Analysera verksamhetsgrenar och dokumentera hur de hanterats i bokföringen.
* Bearbeta och analysera data med hjälp av Excel, inklusive pivottabeller, för att identifiera mönster och möjligheter till förbättring.
* Stödja redovisningschef och verksamhetschef med kopplingar mellan transaktioner och regelverk.
* Överföra kunskap och dokumentation till ansvarig funktion.
Vem vi söker
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet som redovisningsekonom eller controller, gärna med bakgrund inom kommunal verksamhet. Du är analytisk, noggrann och har förmåga att se samband mellan bokföring, rapportering och regelverk.
Vi ser gärna att du har:
* Högskoleutbildning inom ekonomi och finans eller motsvarande erfarenhet.
* Tidigare erfarenhet av kommunalt arbete
* Stark redovisningskompetens, gärna med erfarenhet av projektredovisning.
* Gedigen erfarenhet av ERP Unit4 i webbmiljö.
* Goda kunskaper i Excel och vana att analysera data via pivottabeller.
* Förmåga att dokumentera och kommunicera komplex information på ett tydligt sätt.
Om Jefferson Wells
Om Jefferson Wells

Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Vi hjälper verksamheter att växa och erbjuder kandidater långsiktig karriärutveckling. Med vårt omfattande nätverk matchar vi dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser.

Publiceringsdatum: 2025-09-29
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-06
Jefferson Wells

Kontakt
Ella Peterson
Ella.Petersson1@jeffersonwells.se
9531966