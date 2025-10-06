Redovisningsekonom till offentlig verksamhet i Göteborg
2025-10-06
Vi söker nu en Redovisningsekonom till Göteborg! I rollen arbetar du med fakturering, bokslut, deklarationer samt uppföljning och prognoser av likviditet och kassaflöde.
Tjänsten omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
• Fakturering
• Bokslutsarbete
• Deklaration av moms och arbetsgivaravgifter
• Delta i framtagande av årsredovisningsarbete
• Delta i rapportering till koncern
• Månatlig uppföljning av likviditet och kassaflödesberäkning
• Prognostisering av likviditet och kassaflöd
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Redovisningsekonom är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående enligt överenskommelse, hösten 2025, och beräknas pågå till och med februari 2026. Finns möjlighet till eventuell förlängning med maximalt 3 mån.
Krav för tjänsten:
• Relevant högskoleutbildning omfattande minst tre (3) år eller likvärdig utbildning
minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som redovisningsekonom
• Erfaren redovisningsekonom med 5-10 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete.
• Erfarenhet från Göteborgs stads ekonomimodell och de underliggande systemstöden Agresso/Unit4 ERP, Proceedo, Hypergene.
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av koncernrapportering
• Arbete i systemstödet IBM Cognos Controller.
Om dig
Du är en samarbetsvillig och teamorienterad person som trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Samtidigt är du självgående och tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är kvalitetsmedveten och har en god förmåga att arbeta strukturerat och noggrant. Erfarenhet av att arbeta i team har gett dig en väl utvecklad samarbetsförmåga och en förståelse för vikten av ett gott arbetsklimat.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2025-10-13.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Ass. National Recruiter
Hannah Trollsås Jobbnummer
9543386