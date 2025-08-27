Redovisningsekonom till långt konsultuppdrag
2025-08-27
Vi söker en erfaren redovisningsekonom till ett spännande konsultuppdrag med start i oktober. Tjänsten passar dig som har arbetat i större organisationer och som är van att kombinera självständigt ansvar med samarbete i ett team.
Uppdraget är på heltid och sträcker sig till slutet av 2026.
I rollen som redovisningsekonom arbetar du i ett team med flera kollegor. Ditt huvudsakliga fokus är att avlasta befintligt team under en integrationsfas vilket innebär att du tar självständigt ansvar för bokslutsarbete och rapportering för ett antal bolag. Du kommer också att vara delaktig i att återta redovisningsprocesser från ett Shared Service Center i Europa, vilket ställer krav på att du är såväl strukturerad som kommunikativ.
Lämplig bakgrund
Till det här uppdraget söker vi dig med högskole-/universitetsutbildning inom ekonomi och flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Du har arbetat i större ekonomisystem tidigare, hanterar Excel utan större problem och har god kunskap om redovisning enligt IFRS. Goda kunskaper i både svenska och engelska är krav för tjänsten.
Som person är du strukturerad och noggrann med en förmåga att se både detaljer och helhet. Du är kommunikativ, samarbetsorienterad och har lätt för att ta egna initiativ.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Sofia Erikson på 070-471 59 07 eller Frida Dalevik på 070-207 11 31. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
