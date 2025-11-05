Redovisningsekonom Till Kundnära Roll I Centrala Stockholm
Resultat i Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-11-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Resultat i Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-05Om företaget
Vi söker nu en driven och självgående Redovisningsekonom till ett växande bolag med placering i Centrala Stockholm. Här får du möjlighet att kombinera traditionell redovisning med moderna systemlösningar i en internationell kontext. Bolaget är ett modernt och entreprenöriellt konsultbolag som erbjuder kvalificerade redovisningstjänster och ekonomisk rådgivning till snabbväxande bolag.
Rollen passar dig som trivs i en dynamisk miljö där du får vara med och påverka processer och struktur - och där teknik och affär går hand i hand.
Välkommen med din ansökan!Arbetsuppgifter
Som Redovisningsekonom kommer du att arbeta nära bolagets CFO och ha ett operativt ansvar för flera kunduppdrag. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta:
• Löpande redovisning
• Avstämningar
• Bokslut
• Rapportering
• Kundrådgivning
• Support inom ekonomi- och systemfrågorProfil
Vi söker dig som vill ta nästa steg i din karriär och axla en roll med både ansvar och utvecklingsmöjligheter. Du har flera års erfarenhet inom redovisning, gärna med bakgrund från revision, redovisningsbyrå eller som bolagsekonom. Du har god förståelse för det ekonomiska flödet och trivs i en föränderlig roll med nära kundkontakt i olika miljöer. Du besitter god systemvana och och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du är serviceinriktad, prestigelös och flexibel i ditt arbetssätt. Som person är du social, kommunikativ och kontaktskapande. Du har en tydlig ambition att utvecklas i din yrkesroll och är motiverad att successivt ta ett större ansvar.
Framgångsfaktorer
• Flera års erfarenhet av kvalificerad redovisning
• Meriterande med bakgrund från revision, redovisningsbyrå eller som bolagsekonom.
• Svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
• Social, kommunikativ och serviceinriktadOm företaget
Resultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på uthyrning och rekrytering av Ekonomer. Vi är helt enkelt experter på Ekonomer! För mer information om oss, titta gärna in på vår hemsida (www.resultatab.se) och följ oss på Instagram (www.instagram.com/resultatab).Så ansöker du
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid, 100%
PLACERING: Centrala Stockholm
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Sara Westin-James
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2025-11-30
Denna tjänst är en direktrekrytering där vi på Resultat har hand om rekryteringsprocessen och du blir anställd direkt hos vår kund. Låter detta som en intressant utmaning? Vi uppskattar om du ansöker omgående då urval och intervjuer sker löpande då tjänsten ska tillsättas inom kort. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Sara Westin-James; 072-215 15 34. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8674". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Resultat i Sverige AB
(org.nr 556872-3109), http://www.resultatab.se/ Kontakt
Sara Westin-James sara.wj@resultatab.se 0722151534 Jobbnummer
9590795