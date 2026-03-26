Redovisningsekonom till kund i Hörby via Aspia
Aspia AB / Redovisningsekonomjobb / Hörby Visa alla redovisningsekonomjobb i Hörby
2026-03-26
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aspia AB i Hörby
, Lund
, Kristianstad
, Malmö
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Ett växande bolag i Hörby söker nu en trygg och operativ redovisningsekonom som vill ta en central roll i ekonomifunktionen. Uppdraget inleds som ett konsultuppdrag på 6 månader, med möjlighet till övergång i anställning.
Bolaget befinner sig i en tillväxtfas och stärker nu ekonomifunktionen med en erfaren redovisningsekonom. Rollen innebär ett brett ansvar där du både arbetar operativt i det dagliga ekonomiarbetet (mycket fokus på leverantörsreskontra) och bidrar till kvalitetssäkring av redovisningen. Du blir en viktig länk mellan det löpande arbetet i ekonomifunktionen och ett mer övergripande ekonomiskt perspektiv.
Om rollen:I rollen arbetar du brett över hela ekonomifunktionen och är ett stöd både i det operativa arbetet och i att säkerställa kvalitet i redovisningen. Du kommer arbeta nära två medarbetare i ekonomiteamet och bidra med struktur, erfarenhet och ekonomisk förståelse. Rollen innebär att kunna kliva in i olika delar av flödet vid behov, samtidigt som du har förmåga att se helheten och utveckla arbetssätt och processer.
En viktig del av rollen är också att fungera som ett stöd i organisationen när det gäller att förklara och förankra ekonomiska samband.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Arbeta brett inom redovisning, mycket fokus på leverantörsreskontra
- Säkerställa kvalitet i redovisning och bokslut
- Fungera som ett stöd i ekonomiska frågor inom organisationen
- Arbeta aktivt i bolagets ekonomisystem och verksamhetssystem
Vi söker dig som:
Har flerårig erfarenhet inom redovisning, exempelvis från en roll som redovisningsekonom eller redovisningskonsult. Du är trygg i din kompetens, är prestigelös och trivs i en roll där du både arbetar operativt, bidrar med struktur och kvalitet i ekonomiarbetet. Du har god systemvana och är bekväm med moderna ekonomisystem. Meriterande om du har arbetat inom Big4.
För att trivas i rollen behöver du vara en person som tar ansvar, driver ditt arbete framåt och samtidigt har en prestigelös inställning i samarbetet med andra.
Vi tror att du är:
- Självständig och strukturerad
- Lyhörd och pedagogisk i din kommunikation
- Prestigelös och hjälpsam i teamarbete
- En person med hög arbetsmoral som trivs i en roll där man arbetar både strategiskt och operativ
Praktisk information:
- Start: Senast 20 maj
- Arbetstider: Heltid, vardagar ca kl. 8-17
- Semester: Möjlighet till viss semester i sommar enligt överenskommelse
- Placering: Hörby, begränsade kollektivtrafikförbindelser, bil underlättar pendling (t.ex. från Malmö eller Lund). Ca 3 dagar per vecka på plats i Hörby.
Om du känner att vi väckt din nyfikenhet och att du vill veta mer - skicka in din ansökan! Intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt. Du ansöker enkelt med CV och genom att besvara urvalsfrågor direkt i vårt verktyg. På grund av GDPR så tar vi inte emot ansökningar via mejl.
Processen innehåller arbetspsykologiska tester. Kunskapstest i redovisning kan förekomma.
Har du frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta Martin Nilsson på Aspia, martin.nilsson@aspia.se
eller Lisa Lönnehed, lisa.lonnehed@aspia.se
Aspia är branschledande inom redovisning, lön, skatt och affärsrelaterad rådgivning. Aspia Sverige ingår i Aspia Group, tillsammans med varumärkena Accountor och Skeppsbron Skatt. Tillsammans är vi inom Aspia Group över 3100 medarbetare på fler än 160 kontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna och Ukraina.
Aspia är det självklara valet både för dig som söker ditt första jobb och för erfarna experter som vill ta nästa steg i karriären. Hos oss får idéer och individer växa i en inkluderande, rolig och kreativ miljö och det är på Aspia vi vill att du ska ha den bästa tiden i din karriär! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aspia AB
https://aspia.se/
Aspia Jobbnummer
9821863