Redovisningsekonom till Kraften Invest AB
2026-01-13
Kraften Invest AB är ett väletablerat företag som investerar i bolag för att utveckla dem. Koncernen består idag av 8 bolag främst inom fastighets-, bygg- och anläggningsbranschen som exempelvis Gabioner, Murbyggarna och ByggMarks. Verksamheten som är baserad i Sundsvall, har ca 30 anställda och omsätter ca 80 MSEK. Läs mer på: www.kraften.se
Är du en nyfiken och affärsdriven ekonom som kan se helheten och som sätter stort fokus på god struktur och hög kvalitet? Trivs du med ansvar där du får jobba brett inom hela ekonomifunktionen? Då ska du söka tjänsten som redovisningsekonom till Kraften Invest och bli den som får sköta den löpande redovisningen för samtliga bolag inom koncernen. Du tillhör vår administrativa avdelning och rapporterar till ekonomichefen.
Dina arbetsuppgifter innebär:
• Löpande bokföring, fakturering, kund- och leverantörsreskontra
• Månadsbokslut, avstämningar och periodiseringar
• Årsbokslut och årsredovisningar
• Moms- och skattedeklarationer
• Löneberedning
• Myndighetsrapportering
• Interna utvecklingsprojekt
• Administrativa uppgifter kring leverantörer, kunder och hyresgäster
Vi söker dig med flera års arbetslivserfarenhet i en liknande position, har du dessutom en bakgrund från bygg- eller fastighetsbranschen så är det ett plus. Du är utbildad ekonom, antingen på en eftergymnasial nivå alternativt har en universitets- eller högskoleutbildning.
Du är en strukturerad och noggrann person som tycker om att jobba hands on. Då arbetsuppgifterna spänner över en stor bredd ser vi gärna att du är prestigelös och flexibel, duktig på att prioritera samt trivs att jobba i en mindre organisation där beslutsvägarna är korta och påverkansgraden hög.
Du är van att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och kan hantera arbetsuppgifter som kräver tidsfrister. Eftersom du har många interna och externa kontaktytor lägger vi stor vikt vid din samarbets- och kommunikationsförmåga. Vi förutsätter att du är en god användare av program inom MSOffice (främst Excel) samt något ekonomisystem, gärna Monitor och/eller Fortnox.
Tjänsten avser heltid, du blir anställd hos Kraften Invest och har din placering i trevliga kontorslokaler i deras egen fastighet mitt i centrala Sundsvall.
Rekryteringen sker i samarbete med Rutinera, för mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Petra Elf, 070-760 64 47 petra.elf@rutinera.se
Din ansökan registrerar du på www.rutinera.se
eller mejlar direkt till ansvarig rekryterare. OBS! Ange att du söker tjänsten "Redovisningsekonom Kraften Invest" Då urval pågår löpande ber vi dig att skicka in den omgående, dock senast den 1 februari 2026.
E-post: petra.elf@rutinera.se Arbetsgivarens referens
