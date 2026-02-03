Redovisningsekonom till kort uppdrag i centrala Stockholm
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
SJR söker en Redovisningsekonom till vår kund i centrala Stockholm. Detta är ett konsultuppdrag med start 1e mars och inledningsvis 3 månader framåt med chans till förlängning. Till detta uppdrag söker vi dig som vill ta anställning som konsult med tjänstepension enligt kollektivavtal.Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
Kunden befinner sig i en expansiv fas där verksamheten växer snabbt och ekonomifunktionens processer samtidigt behöver utvecklas och förfinas. I denna roll får du arbeta operativt med redovisning samtidigt som du aktivt bidrar till förbättringsarbete, effektivisering och utveckling av rutiner. Du kommer att ha en central funktion i samarbetet mellan redovisning, business control och övriga delar av organisationen, där korrekt ekonomisk uppföljning, analys och rapportering är avgörande. Uppdraget är kort och intensivt, med förväntan på att du snabbt skapar struktur och tar fullt ansvar för dina områden.
Ansvarsområden
• Löpande redovisning, avstämningar och periodiseringar
• Månadsbokslut och rapportering
• Avstämning och deklaration av moms
• Förberedelse av underlag inför årsredovisning och revision
• Medverkan i interna projekt, t.ex. systembyten och redovisningsrelaterade utredningar
• Utveckling, förbättring och dokumentation av rutiner och processer inom ekonomifunktionen
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har ekonomisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenhet, och som har arbetat 5-10 år i liknande redovisningsroller. Du har en stark helhetsförståelse för redovisningsflöden, erfarenhet av höga transaktionsvolymer samt trygghet i att hantera fixed assets. Du är van vid systembyten och har ett stort systemintresse, där erfarenhet av SAP S/4HANA är meriterande. Vidare har du mycket goda kunskaper i Excel och god förståelse för K3, medan erfarenhet av IFRS ses som ett plus. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, där engelska är det primära arbetsspråket.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du självgående, strukturerad och noggrann, med förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetssätt och skapa ordning även i föränderliga miljöer. Du trivs med att samarbeta nära andra funktioner och bidrar gärna till gemensam problemlösning. Du har ett analytiskt förhållningssätt, ett proaktivt driv och en naturlig vilja att förbättra processer och säkerställa kvalitet i allt du levererar.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-03-02.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/11/konsult_interim_annons-14.png Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1834". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Jobbnummer
9721517