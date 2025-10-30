Redovisningsekonom till konsultuppdrag till mediebolag
2025-10-30
Vi på Vindex söker en prestigelös redovisningsekonom till ett växande bolag med kontor i centrala Stockholm. Tjänsten innebär ett interimsuppdrag på 4-6 månader. Vi söker dig som trivs med att arbeta i en miljö som präglas av ett högt tempo och stora flöden, där Excel är ditt vardagsverktyg!
Placering: Centrala Stockholm
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande bokföring och projektredovisning
Kund- och leverantörsreskontra
Hantering av in- och utbetalningar samt påminnelser
Fakturering och avräkning
Stötta vid bokning av löner
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har grundläggande erfarenhet av redovisning, med god förståelse för både kund- och leverantörsreskontra. Du är en prestigelös "doer" med ett initiativrikt tänk. Har du tidigare arbetat i någon projektmodul tidigare, gärna Marathon, är det starkt meriterande för denna roll. Dessutom är du en van användare av Excel och trivs med att strukturera stora datamängder.
För att passa i denna roll är det viktigt att du talar och skriver engelska obehindrat, eftersom samarbete med nordiska länder förekommer. Du är en lagspelare som kan hoppa in överallt och hålla många bollar i luften samtidigt. Till sist är det ett starkt plus om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i mediebranschen!
Ansökan
Är det dig vi söker? Skicka ditt CV i Word-format till Vindex och ange referensnummer SORE3009. För frågor, kontakta ansvarig rekryterare Sofia Johansson (sofia.johansson@vindex.se
, 070-541 18 77).
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå som arbetar med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister. Är du intresserad av fler uppdrag/tjänster som ekonomiassistent? Kika gärna under fliken Lediga tjänster. Så ansöker du
