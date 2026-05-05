Redovisningsekonom till konsultuppdrag på deltid
Vi söker en redovisningsekonom till ett deltidsuppdrag på 50% med start efter sommaren. Uppdraget sträcker sig i ca ett år och passar dig som trivs i en operativ roll med stort eget ansvar. Vår kund har sitt kontor i Frölunda och utgångspunkt är att arbeta på plats där tillsammans med dina kollegor.Publiceringsdatum2026-05-05Om tjänsten
I rollen kommer du att arbeta brett med löpande redovisning och tillhörande arbetsuppgifter. Du blir en viktig del i det dagliga ekonomiarbetet och förväntas snabbt kunna sätta dig in i rutiner och arbeta självständigt. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Viss kontering av leverantörsfakturor
• Hantera arbetsgivar- och momsdeklarationer
• Hantering av skattekonto, inklusive bokningar och betalningar till Skatteverket
• Löpande bokföring
• Inläsning och bokning av lönefiler
• Arbete i samband med bokslut, såsom periodiseringar och avstämningar av balanskonton
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom redovisning och känner dig trygg i hela flödet. Du behöver behärska både svenska och engelska utan hinder och snabbt kunna sätta dig in i nytt affärssystem.
Vi ser att du är en driven person med en förmåga att ta egna initiativ och driva ditt arbete framåt, du tar ägandeskap för dina uppgifter och levererar med kvalitet. Vi ser också att du trivs i en flexibel och prestigelös miljö där du hjälper dina kollegor och hugger i där det behövs. Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef NN på XXX-XXXXXXX. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2023-XX-XX.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Götgatan 16 Västra götalands län (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
SJR Kontakt
Sofia Erikson sofia.erikson@sjr.se +46 70 471 59 07
