Redovisningsekonom till konsultuppdrag inom bank
2025-09-15
Vi söker nu en redovisningsekonom till ett längre konsultuppdrag inom banksektorn. Uppdraget innebär en bred roll inom redovisning och avstämning i en miljö där noggrannhet och struktur är avgörande. Vår kund är en välkänd aktör inom bank och finans, med kontor i Solna. Här får du chansen att bli en del av ett team där du kan utveckla både dina kunskaper och ditt nätverk i en professionell bankmiljö.
Arbetsbeskrivning I rollen som redovisningsekonom kommer du att ansvara för att hantera centrala redovisningsprocesser. Du kommer arbeta med löpande bokföring, avstämningar och uppföljningar på daglig, veckovis och månadsbasis. Du säkerställer korrekta månadsbokslut samt hanterar bankavstämningar. En viktig del av rollen innebär även arbete med reskontrahantering, leveranser till Agresso samt löpande arbete i huvudbok.
Arbetet innebär:
Löpande redovisning och bokföring
Månadsbokslut och bankavstämningar
Dagliga avstämningar och rapportering
Hantering av reskontror och leveranser till Agresso
Samarbeta med interna parter för att lösa systemrelaterade avvikelser
Kompetenskrav & erfarenhet
1-2 års erfarenhet som redovisningsekonom (deltid eller heltid)
Universitetsexamen eller yrkeshögskoleutbildning inom relevant område
Flytande svenska i tal och skrift samt god engelska
Meriterande med kunskaper i Excel, Agresso och tidigare erfarenhet från bank
Längd på uppdrag
Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående och förväntad längd till september 2026. Du arbetar tre dagar i veckan på plats i Solna, resterande tid finns möjlighet till distansarbete.
Plats: Solna, Arenastaden Omfattning: Heltid, 100 % Längd: Start omgående - september 2026 Typ av uppdrag: Konsultuppdrag via Capega
Kontakt och Ansökan
Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande.
Har du frågor? Tveka inte att kontakta Elin Eklöf, rekryteringskonsult på Capega.
Om Capega Capega är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kontor i centrala Stockholm. Vi är specialiserade på interimslösningar och rekrytering inom ekonomi, fastighet, bank, finans & försäkring. Som helhetsleverantör hjälper vi er att tillsätta tjänster på alla nivåer med rätt kompetens. Läs mer om oss på www.capega.se
Konsult hos Capega Som konsult hos Capega blir du en del av ett personligt bolag som med bred kompetens och stort nätverk ger dig rätt förutsättning att utvecklas inom din yrkesroll. Då vi värdesätter dig och dina kvalifikationer är det viktigt för oss att du trivs som vår konsult. Du får en engagerad konsultchef som känner till din bransch väl och du erbjuds goda anställningsvillkor med friskvårdbidrag och tjänstepension.
För mer information om nya tjänster, följ oss på LinkedIn eller håll utkik på www.capega.se Ersättning
