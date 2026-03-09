Redovisningsekonom till kommunalt uppdrag i Umeå
2026-03-09
Arbetar du med reskontra, fakturaflöden eller ekonomiadministration och är redo för ett nytt uppdrag i Umeå?
Nu söker vi en redovisningsekonom med fokus på reskontra till en större offentlig verksamhet i Umeå. Här blir du en del av en etablerad ekonomiavdelning där struktur, samarbete och väl fungerande ekonomiprocesser står i fokus.
Uppdraget är på heltid med start i mars och pågår initialt till och med 30 september. Notera kort sista ansökningsdag den 12/3.
Det här uppdraget passar särskilt dig som:
• arbetar med reskontra eller ekonomiadministration idag
• är van vid ekonomisystem och Excel
• trivs i en roll där struktur och noggrannhet är viktigt

Publiceringsdatum 2026-03-09

Om tjänsten
I rollen arbetar du med ekonomiadministration och redovisning kopplat till reskontra och betalflöden. Arbetsuppgifterna är varierade och innebär både löpande hantering och arbete med uppföljning och förbättring av rutiner.
Arbetsuppgifter kan bland annat innebära:
• Hantering av fakturafiler och fakturor
• Import och export av betalfiler
• Hantering av förfallna fakturor
• Påminnelser och inkassoärenden
• Upplägg och administration i register kopplade till reskontra
• Bokföring och kontroller av betalflöden
• Moms- och redovisningsfrågor
• Avstämningar och arbete i samband med bokslut
• Intern kontroll och ekonomiska utredningar
• Stöd och support till verksamheten i ekonomifrågor
• Löpande förbättringsarbete i rutiner och arbetssätt
Du kommer att ha löpande kontakt med både kollegor och verksamheter i organisationen, vilket gör att rollen passar dig som trivs i en kommunikativ och samarbetsinriktad arbetsmiljö.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av ekonomiarbete, exempelvis som redovisningsekonom, ekonomiassistent eller ekonomiadministratör, och som har arbetat med reskontra eller centrala bokföringsuppgifter i ekonomisystem.
Du har även:
• Erfarenhet av arbete i ekonomisystem
• Vana att hantera systemfiler kopplade till faktura- och betalningsprocesser
• Goda kunskaper i Excel och Officepaketet
Arbetssätt:
Du är noggrann, strukturerad och arbetar systematiskt i ditt sätt att hantera ekonomiprocesser. Du tar initiativ i ditt arbete och har ett lösningsorienterat angreppssätt när du stöter på utmaningar.
Du har också ett intresse för att utveckla arbetssätt och bidra till förbättringar i de dagliga rutinerna.
Samarbete:
Rollen innebär många kontaktytor, därför är du kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra. Du är lyhörd och prestigelös i dialogen med kollegor och verksamhet och trivs med att arbeta i team.
Du uppskattar att lära dig nya saker och bidrar gärna till att tillsammans med kollegor utveckla och förbättra arbetssätt och rutiner.
Om verksamheten
Poolia är ett av Sveriges mest etablerade kompetensföretag inom rekrytering och konsultlösningar. Vi arbetar långsiktigt med både kandidater och kunder och lägger stor vikt vid kvalitet i varje uppdrag.
Som konsult hos Poolia får du en trygg anställning med kollektivavtal och marknadsmässiga villkor. Poolia är dessutom ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, vilket säkerställer ett strukturerat och hållbart arbetssätt i alla delar av vår verksamhet.
Ersättning
Fast lön
