2026-04-22
Just nu hjälper vi på Adecco till att rekrytera en redovisningsekonom till Knyta - Konsult Marginalen! Vi söker dig som självständigt har arbetat med egna kunduppdrag tidigare och som är trygg i din redovisningskompetens, kommunikativ i kunddialogen och trivs med att bidra i det dagliga arbetet på kontoret. Hos Knyta - Konsult Marginalen får du möjlighet att ta ansvar, bygga långsiktiga kundrelationer och arbeta i en organisation där redovisning sker nära verksamheten i samarbete med kollegor och med tydligt fokus på kvalitet och struktur i uppdragen.
Om Knyta - Konsult Marginalen
Knyta - Konsult Marginalen AB är ett helägt dotterföretag till Marginalen AB. Knyta - Konsult bedriver redovisningsverksamhet och har en bred kundgrupp bestående av mindre och medelstora företag i olika branscher. Knyta - Konsult satsar på långsiktiga kundrelationer och säljer HR, redovisnings- och lönetjänster av hög kvalitet. Hos oss blir du en del av en prestigelös organisation där du får vara med och påverka processer och rutiner. Vi arbetar agilt och vågar fatta så många beslut som möjligt så nära en själv och ens team som möjligt. Vi är innovativa, arbetar proaktivt och driver igenom fattade beslut med handlingskraft.
Om rollen
Som redovisningsekonom hos Knyta - Konsult har du ett självständigt helhetsansvar för egna kunduppdrag och arbetar nära både kunder och kollegor. Rollen är operativ med stort eget ansvar samtidigt som du alltid har teamet nära till hands för dialog och stöd. Tjänsten är en tillsvidareanställning hos Knyta - Konsult med inledande provanställning om sex månader.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Löpande redovisning för flera bolag parallellt
• Bokslut och årsredovisningar enligt K2 (K3 är meriterande)
• Skattedeklarationer och arbete i skatteprogram
• Avstämningar och analyser av balans- och resultaträkning
• Löpande kunddialog på svenska och engelska via telefon och mejl
• Samarbete med kollegor inom redovisning och lön
• Bidra till effektivisering och utveckling av arbetssätt
Erfarenhet och kompetens (krav)
• Cirka 2-5 års erfarenhet som redovisningsekonom eller redovisningskonsult
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi (YH/KY eller motsvarande)
• Självständigt ha ansvarat för egna kunduppdrag tidigare alternativt erfarenhet av att
arbetat som redovisningsekonom på ett större bolag och hanterat flera bolag parallellt
• Ha praktisk erfarenhet av årsbokslut och årsredovisningar
• God vana av K2-regelverket
• Ha erfarenhet av skattedeklarationer och arbete i skatteprogram
• God systemvana och intresse för att arbeta i flera olika ekonomisystem
• Goda kunskaper i Excel (kunna pivottabeller & enklare formler)
• Kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande erfarenhet
• K3-erfarenhet
• Flerårig erfarenhet av ekonomiarbete (5-10 år)
• Erfarenhet av Fortnox, Capego och/eller JeevesPubliceringsdatum2026-04-22Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt och ta stort eget ansvar för dina uppgifter och dina tilldelade kunduppdrag. Du är kommunikativ och uttrycker dig tydligt i både skrift och i dialog med kunder och kollegor. Vidare är du positiv och samarbetsinriktad för att alltid nå bästa resultat.
Mer om Knyta - Konsult Marginalen
I huset finns bland annat välplanerade konferensytor, ljusterapirum, aktivitetsrum med pingisbord samt mindre gymfaciliteter med omklädningsrum och dusch. För dig som cyklar till jobbet finns även ett inomhus cykelgarage.
Arbetsmiljön är modern och genomtänkt med gott om ytor för både fokus och återhämtning. Under sommarhalvåret är solterrasserna också en uppskattad plats som är ansluta till personalmatsalen belägen på plan 9. För den som föredrar finns även en lunchrestaurang/catering med kock som bakar och lagar ekologisk mat.
I samband med anställningserbjudande hos Knyta - Konsult kommer bakgrundskontroll samt kreditupplysning att genomföras, i enlighet med bolagets policy och gällande bankkrav Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Adolf Fredriks Kyrkogata 8 (visa karta
)
100 41 STOCKHOLM Arbetsplats
Knyta - Konsult Marginalen Kontakt
Consultant Manager
Fredrik Löfgren Fredrik.Lofgren@adecco.se Jobbnummer
9869857