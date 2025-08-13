Redovisningsekonom till internationellt företag - Permanent roll
2025-08-13
Vi söker nu en självständig och erfaren redovisningsekonom till ett internationellt bolag i Solna. Det här är en tillsvidareanställning, med tillträde så snart som möjligt, men vi tar självklart hänsyn till eventuell uppsägningstid.

Om tjänsten
Du blir en del av ett team på cirka tio personer. Rollen är bred och självständig - särskilt viktigt är att du är trygg i hela redovisningsprocessen, inklusive bokslut, och att du har förmågan att sätta dig in i nya områden snabbt.
Du förväntas kunna ta eget ansvar och driva arbetet framåt vilket gör erfarenhet och initiativförmåga avgörande.
Du kommer delvis att ansvara för bolagets verksamhet i Finland. Det är därför meriterande med kunskaper i finska men inget krav.
Arbetsuppgifter i urval:
Löpande redovisning och bokföring
Självständigt månads- och årsbokslutsarbete
Fakturering
Hantering av kundavtal (granskning, registrering, utskick)
Granska säljavtal för att säkerställa att villkoren är rimliga och inom mandat
Kontakt med externa redovisningsbyråer i länder där det krävs lokal expertis
Uppföljning och kontroller av leasingavtal och andra kundavtal
Tjänsten är ungefär 50 % redovisning och 50 % avtalshantering.
Vi söker dig som:
Har minst 3-5 års erfarenhet av kvalificerad redovisning
Är bokslutssjälvständig
Har god systemvana och arbetar obehindrat i Excel
Talar och skriver mycket god engelska utöver svenska
Meriterande med kunskaper i finska
Är noggrann, ansvarstagande och van att driva arbetet självständigt
Har erfarenhet av att läsa avtal och sätta dig in i nya regelverk
Välkommen med din ansökan - urval sker löpande.
Frågor besvaras på: oskar.windolf@newr.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
