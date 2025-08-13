Redovisningsekonom till Institutionen för klinisk neurovetenskap
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap / Redovisningsekonomjobb / Solna Visa alla redovisningsekonomjobb i Solna
2025-08-13
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap i Solna
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner med ca 520 anställda och 670 anknutna, varav ca 250 registrerade doktorander.
Vår verksamhet erbjuder en unik miljö där du arbetar tillsammans med lärare och forskare inom många områden som håller internationell toppnivå.
Den centrala administrationen på CNS utgör det administrativa stödet till institutionens forskargrupper och utbildningsprogram. Här arbetar personer inom ekonomi-, HR-, arkiv-, IT- samt utbildnings- och forskarutbildningsstöd. Ekonomienheten består av nio medarbetare, ekonomer och ekonomiadministratörer och leds av vår ekonomichef. Vi sitter i ljusa och fräscha lokaler med närhet till campusområdets alla faciliteter.
Din roll
Du kommer att vara en del av ekonomienheten som stöttar verksamheten i alla slags ekonomifrågor och bland annat har ansvar för budget och ekonomisk uppföljning av forskargruppers ekonomi samt övrig ekonomiadministration. Vi söker nu dig som vill arbeta som ekonom i en internationell, lärorik och framstående organisation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av att:
- göra och kommunicera budget för större forskargrupper
- hantera externa finansieringsavtal och kontraktsdatabaser
- göra månadsavstämningar
- utveckla den egna och gruppens verksamhet
I arbetet ingår också uppföljning av forskargruppernas anslag, verksamheter och projekt samt övrigt förekommande uppgifter inom ekonomienheten. Vi arbetar i ekonomisystemet Unit4.
Vem är du?
Vi söker dig som är redovisningsekonom med universitets- eller högskoleexamen. Du som söker ska ha goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Vi ser också att du som söker har goda kunskaper i Excel.
Du arbetar lika bra självständigt som i grupp samt känner ansvar för det samlade resultatet. Du kommer ha stor kontakt med våra forskare vilket ställer krav på hög servicekänsla, god kommunikationsförmåga och stor samarbetsförmåga. Som person är du noggrann, strukturerad, och driven. Du behöver även vara flexibel och ha förmågan att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Solnahttps://ki.se/cns https://ki.se/om-ki/tio-skal-att-valja-karolinska-institutetPubliceringsdatum2025-08-13Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan senast den 31a augusti 2025.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖD 2-3202/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Inst
(org.nr 202100-2973) Arbetsplats
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap Kontakt
Camilla Ingelborn, HR-partner 08-52483045,camilla.ingelborn@ki.se Jobbnummer
9455807