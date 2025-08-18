Redovisningsekonom till Fibio - ett snabbväxande telekombolag
Fibio Nordic AB / Redovisningsekonomjobb / Helsingborg
2025-08-18
Om Fibio
Fibio är en svensk mobiloperatör med stark tillväxt och ambitiösa framtidsplaner. Vi utmanar branschen med en modern, digital affärsmodell och ett tydligt kundfokus. Med över 50 MSEK i omsättning och tiotusentals nöjda kunder i hela landet bygger vi ett bolag för framtiden - där teknik, data och kundinsikt står i centrum. Vi är ett entreprenörsdrivet bolag med korta beslutsvägar, högt tempo och ett tydligt mål: att bli Sveriges mest uppskattade operatör.
Nu söker vi en redovisningsekonom som vill vara med och ta Fibios ekonomifunktion till nästa nivå.
Om rollen
Som redovisningsekonom på Fibio får du en central roll i ett snabbväxande bolag där struktur, kontroll och proaktivitet är nycklar till framgång. Du ansvarar för den löpande redovisningen och rapporterar direkt till ägargruppen. Rollen kräver både operativ skicklighet och förmåga att arbeta strategiskt med förbättringar av processer och rutiner.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Löpande bokföring och kontoavstämningar
• Kund- och leverantörsreskontra
• Månads- och årsbokslut
• Likviditetsplanering och kassaflödesanalyser
• Moms- och arbetsgivardeklarationer
• Rapportering till myndigheter (Skatteverket)
• Ansvar för att förbättra interna ekonomiska rutiner
• Stöd till VD och Vice VD i budget- och prognosarbete
• Kontakt med revisorer
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg i redovisningens alla delar och van att arbeta självständigt. Du är noggrann, ansvarstagande och har en naturlig känsla för struktur och effektivitet. Du trivs i ett entreprenörsdrivet bolag där du får ta mycket eget ansvar.
Vi tror att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning
• Minst 3 års erfarenhet i liknande roll
• Goda kunskaper i svensk redovisning, skatt och moms
• God erfarenhet av bokslutsarbete
• God systemvana (gärna Fortnox och Excel)
• Mycket god svenska i tal och skrift
• Förmåga att driva och förbättra processer på egen hand
Vi erbjuder
• En nyckelroll i ett snabbväxande bolag med stor påverkan
• Högt tempo, korta beslutsvägar och högt i tak
• Entreprenöriell kultur där initiativ uppskattas
• Möjlighet att växa med bolaget och forma din roll
• Konkurrenskraftig lön och flexibelt arbetsupplägg
Ansökan
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2025-09-01
(org.nr 559169-0895), http://www.fibio.se/
Fibio Kontakt
Johanna Danielsson johanna@fibio.se 0720821651
9463054