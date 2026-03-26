Redovisningsekonom till Evelent SW AB i Skärholmen
Redovisningsekonom med internationell erfarenhet - Evelent SW AB, Stockholm
Är du en erfaren redovisningsekonom med djup kunskap inom internationell handel, EU-skatteregler och digital redovisning? Då vill vi höra från dig!
Evelent SW AB är ett snabbväxande e-handelsföretag inom mobilreservdelar, tillbehör och konsumentelektronik. Vi är integrerade med marknadsplatser som CDON, Fyndiq och Amazon - både i Sverige och internationellt - och söker nu en kvalificerad redovisningsekonom som vill vara med och ta ansvar för vår ekonomiska struktur.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Ansvara för bokföring av flera tusen transaktioner per månad
Sköta löpande redovisning, månads- och årsbokslut
Självständigt hantera och färdigställa moms- och skattedeklarationer
Hantera svensk moms, EU-moms, tull samt import/export inom och utanför EU OSS Krav
Bokföra intäkter och kostnader från externa marknadsplatser (CDON, Amazon, Fyndiq m.fl.)
Förbättra och effektivisera ekonomiprocesser och systemintegrationer
Fungera som ekonomiansvarig kontaktperson internt och externtKvalifikationer
Minst 1,5 års erfarenhet som redovisningsekonom
Dokumenterad kunskap om EU-export/import, moms och skatter
Mycket god vana vid Fortnox eller liknande system
Avancerade kunskaper i Excel
Erfarenhet av att arbeta helt digitalt - inget pappersarbete
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift
Struktur, noggrannhet och självständighet i arbetet
Förmåga att färdigställa deklarationer och ta ansvar som firmatecknare/ekonomiansvarigOm tjänsten
Omfattning: Heltid eller deltid
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Placering: Auroragränd 1, 127 35 Skärholmen, StockholmSå ansöker du
Obs! Har du inte full kompetens inom moms, internationell handel och deklarationer - vänligen avstå från att ansöka.
Ansök senast: 30-05
Kontakt: HR@g-sp.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: hr@g-sp.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Evelent SW AB
