Redovisningsekonom till entreprenöriellt bolag inom Beauty & Cosmetics

Vill du kliva in som den som äger och bygger upp redovisningsfunktionen i ett snabbväxande bolag inom beauty/cosmetics? Här söker vi en trygg och självgående redovisningsekonom/ansvarig som vill ta ett helhetsgrepp om ekonomin i en miljö där processer fortfarande växer fram. Rollen passar dig som trivs när mycket händer, när tempot är högt och när du får vara den som skapar stabilitet och struktur.
Om rollen
Som redovisningsekonom blir du navet i bolagets ekonomi. Du tar över ansvaret från dagens externa konsult och säkerställer att redovisningen håller hög kvalitet, att månadsrapporteringen fungerar och att ekonomirutinerna blir både tydliga och effektiva. I nära samarbete med CFO driver du arbetet framåt och tar ägarskap över hela redovisningskedjan.
Exempel på arbetsuppgifter:
Löpande redovisning och kontoavstämningar
Periodiseringar, kontrollmoment och attestrutiner
Moms-, arbetsgivar- och skattedeklarationer
Månads- och årsbokslut
K3-redovisning
Rapportering och underlag till CFO
Kontakt med bank och myndigheter
Uppbyggnad och förbättring av ekonomiprocesser
Erfarenhet av lagerredovisning är inte ett krav, men ses som ett plus.
Vem söker vi?
Det finns två möjliga profiler som kan passa:
Tidigare i karriären (ca 2-3 år erfarenhet):
Du är trygg i redovisningsgrunderna och vill fortsätta utvecklas i en bred roll där du lär dig mer och får helhetsansvar. Du har inte bråttom att lämna redovisning - du vill snarare fördjupa dig.
Mer erfaren (ca 4-6 år):
Du har arbetat några år i redovisning, trivs i ett självständigt upplägg och vill ha en roll där du äger hela processen utan att behöva kliva in i en chefsroll. Du uppskattar ordning, tydlighet och stabilitet.
Egenskaper vi värderar:
Självgående och ansvarsfull
Mycket noggrann och strukturerad
Prestigelös och trygg i dialoger
Trivs i entreprenöriell miljö med snabba förändringar
Klarar högt tempo och varierade arbetsuppgifter
Formell utbildning är mindre viktig än praktisk kompetens och rätt inställning.
Meriterande (ej krav):
Erfarenhet av Fortnox
Erfarenhet från e-handel eller retail
Kunskap om lagerredovisning
Intresse för budget/analys/BI på sikt
Varför denna möjlighet?
Det här är ett tillväxtbolag inom beauty/cosmetics med engagerade grundare och familjär kultur. Här får du:
Huvudansvar för redovisningen
Stort inflytande över rutiner och processer
En central roll nära CFO
En arbetsmiljö som är både varm och snabbfotad
Möjlighet att växa i takt med företaget
Du blir en viktig nyckelperson i bolagets fortsatta expansion.
Praktisk informationAnställning: Tillsvidare, heltid
Placering: Centrala Stockholm
Arbetsmodell: Hybrid (ca 4 dagar på kontor)
Start: Q1 2026 - gärna mitten/slutet av januari eller början av februari
Vi svarar gärna på frågor
För frågor om tjänsten kontakta Marcus Ström, marcus.strom@peopleoffinance.se
. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
People of Finance & Interim är rekryterings- och konsultföretaget för marknadens mest eftertraktade kandidater och företag. Att söka denna möjlighet genom oss ger rätt person goda möjligheter till en spännande karriärutveckling både nu och i framtiden. Vi sitter med fler spännande interimsuppdrag samt rekryteringar och genom att söka en roll genom oss kan också fler intressanta möjligheter dyka upp, utöver denna möjlighet. Glöm inte att följa vår LinkedIn för att ta del av spännande uppdrag och karriärmöjligheter - klicka här för att följa.
Vi ser fram emot din ansökan!
