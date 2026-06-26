Redovisningsekonom till en bred roll med stora utvecklingsmöjligheter
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2026-06-26
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Vi söker en redovisningsekonom till ett spännande bolag i tillväxt. Det är en långsiktig tjänst där du börjar som konsult via SJR med ambition att på sikt bli anställd direkt hos vår kund.
Här erbjuds du en bred och utvecklande roll där du får vara med och forma ekonomifunktionen. Ansvar och arbetsuppgifter kommer successivt flyttas från byrå för att byggas upp internt, därför finns möjlighet både för dig som vill växa in i ett större ansvar över tid eller för dig som redan idag har erfarenhet och kompetens att ta en ledande roll i redovisningsarbetet. Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Som redovisningsekonom arbetar du nära bolagets CFO och blir en viktig del i utvecklingen av ekonomifunktionen. Tillsammans skapar ni struktur, utvecklar processer och säkerställer effektiva arbetssätt. Rollen är bred och verksamhetsnära, med ansvar för bland annat:
• Hantering av kund- och leverantörsreskontra
• Betalningar och avstämningar
• Löpande bokföring
• Bokslutsarbete
• Stöd i rapportering till koncernen
• Hantering av koncerninterna mellanhavanden
• Sammanställning, kvalitetssäkring och uppdatering av ekonomiska underlag och databaser
Utöver de löpande ekonomirelaterade arbetsuppgifterna bidrar du med administrativt stöd till verksamheten och hjälper till där behov finns. Rollen präglas av variation och kräver en prestigelös inställning och en vilja att bidra till helheten.
På sikt finns det goda möjligheter att ta ett större ansvar inom exempelvis budget- och prognosarbete, likviditetsplanering, controlling och rapportering.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom ekonomi och en god förståelse för redovisningsflöden och ekonomiska processer. Du är van att arbeta i olika system, har mycket goda kunskaper i Excel och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt.
För att trivas i rollen behöver du vara flexibel och kunna anpassa dig till olika situationer. Du trivs i en entreprenöriell miljö samtidigt som du har förmåga att möta högra krav på kvalitet och struktur vid rapportering.
Som person ser vi att du är prestigelös och positiv och trivs i en roll där du får ta ansvar samtidigt som du gillar att vara en del av ett bolag där alla hjälps åt, oavsett roll. Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och har ett lösningsorienterat förhållningssätt, samt att du har lätt för att skapa relationer och samarbeta med andra. Vi tror också att du är nyfiken och driven – du erbjuds en spännande roll med möjlighet att påverka både ditt ansvarsområde och utvecklas i takt med verksamheten. Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Sofia Erikson på sofia.erikson@sjr.se
. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2026/05/SJR-konsult-uppdrag-70.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Götgatan 16 Västra götalands län (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
SJR Kontakt
Sofia Erikson sofia.erikson@sjr.se +46 70 471 59 07 Jobbnummer
9980340