Redovisningsekonom till Elektrobyrån, Hjo/Bankeryd
Jerrie AB / Redovisningsekonomjobb / Hjo Visa alla redovisningsekonomjobb i Hjo
2026-06-23
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Om rollen Som Redovisningsekonom hos Elektrobyrån blir du en central del av vår administrativa avdelning. Vi är ett bolag som idag finns på 12 orter, vilket innebär stora flöden och en varierad vardag. Du arbetar i ett team tillsammans med två kollegor där ni stöttar våra arbetschefer och projektledare med ekonomisk expertis. Rollen innebär att du tillsammans med dina kollegor tar ett helhetsansvar för den löpande redovisningen i företaget, samtidigt som du fungerar som back-up för dina kollegor vid bokslut och rapportering. Närmaste chef är vår VD.
Arbetsuppgifter
Löpande bokföring, leverantörs- och kundreskontra, orderhantering samt fakturering.
Månads- och årsbokslut samt koncernrapportering.
Projektredovisning inklusive successiv vinstavräkning och analys av projektflöden.
Lönehantering.
Löpande kontakt och support till organisationens projektledare och arbetschefer.
Vara delaktig i implementeringen av nya affärssystem.
Vem du är Vi söker dig som har en gedigen grund inom ekonomi genom minst 5 års praktisk erfarenhet av kvalificerad redovisning. Du har tidigare arbetat med självständiga bokslut och känner dig trygg i hela det ekonomiska flödet. Har du erfarenhet från bygg- eller installationsbranschen och förståelse för projektredovisning är det meriterande, likaså om du har arbetat med löneadministration. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och i skrift. I grunden ser vi gärna att du har någon form av eftergymnasial utbildning inom ekonomi (YH eller universitet).
Som person är du stabil, jordnära och flexibel. Du trivs i en miljö där förutsättningarna kan ändras och du har förmågan att prioritera om när det behövs. Eftersom rollen innebär många kontaktytor behöver du vara kommunikativ och har en hög servicekänsla. Du är en lagspelare som värdesätter goda relationer och ett prestigelöst samarbete.
Vad vi erbjuder dig Hos Elektrobyrån får du arbeta i en trygg organisation med konkurrenskraftiga anställningsvillkor, låg personalomsättning och en familjär företaskultur. Vi ingår i HJO Installation, vilket ger oss styrkan av en stor koncern samtidigt som vi behåller det lokala entreprenörsdrivet och korta beslutsvägar.
Ansökan I den här rekryteringen samarbetar vi med Jerrie. Har du frågor? Välkommen att höra av dig till rekryteringskonsult Helena Bruman, 0739-40 43 00, helena.bruman@jerrie.se
eller Karin Kvist,0723-33 88 26, karin.kvist@jerrie.se
. (begränsat under v. 29–32). Du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Vi kommer återuppta processen med urval och intervjuer v.33.
Vi hos Jerrie arbetar utefter en rättvis urvalsprocess som är kopplad till en kravprofil. Vi använder inte AI i screening och urval – alla ansökningar läses av en människa. Läs om Jerries rekryteringsprocess här: https://jerrie.se/rekryteringsprocessUtdragRedovisningsekonom
till Elektrobyrån i Bankeryd eller Hjo. En bred roll för dig med erfarenhet av bokslut, projektredovisning och som vill arbeta i en stabil installationskoncern. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jerrie AB
(org.nr 556881-2571)
Industrigatan 37 (visa karta
)
544 50 HJO Arbetsplats
Elektrobyrån i Hjo AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Helena Bruman helena.bruman@jerrie.se 0735-405262 Jobbnummer
9975361