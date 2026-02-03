Redovisningsekonom till bred och utvecklande roll
2026-02-03
Publiceringsdatum2026-02-03
Är du ekonom? Vill du fortsätta utvecklas i din karriär - men slippa trängsel, långa pendlingar och höga boendekostnader? Då kan Arvika vara ditt nästa steg. Här får du ett arbetsliv i balans och ett privatliv som faktiskt får plats. Arvika erbjuder en vardag där allt ligger nära: jobbet, skolan, naturen och kulturen. Det gör livet både enklare och rikare. Här är avstånden korta, människorna lättsamma och stämningen varm.
Nu söker vi en redovisningsekonom som trivs med att arbeta operativt, strukturerat och har ett öga för detaljer. På den här tjänsten blir du en viktig del av ekonomifunktionen och får möjlighet till att bidra till företagets fortsatta utveckling. Företaget erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas, trevliga kollegor och konkurrenskraftiga villkor.Arbetsuppgifter
Som redovisningsekonom har du en bred omväxlande roll och arbetar med hela flödet inom ekonomi och redovisning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Kontoavstämningar och periodiseringar
• Bokslutsarbete inkluderat rapportering
• Uppföljning av KPI:er
• Löpande bokföring och kontering
• Moms- och skatteredovisning
• Hantering av kund- och leverantörsreskontra
• Fakturering
• In- och utbetalningar
• Löner och löneekonomi
Du kommer att vara en del av ett engagerat team och vara delaktig i samordning för avdelningen.
Om du vil ha variation, utvecklande arbetsuppgifter och gemenskap är detta en tjänst för dig.Profil
Vi söker dig som har
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
• Minst 1-3 års erfarenhet av redovisning och bokslutsarbete
• Goda kunskaper i ekonomisystem och excel
• Svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
• Noggrann och strukturerad
• Analytisk och lösningsorienterad
• Självständig men trivs med samarbete
• Hög integritet och ansvarskänsla
• Möjlighet att omlokalisera dig till Arvika-regionen Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2954". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66 Jobbnummer
9721432