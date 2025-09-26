Redovisningsekonom Till Bolag I Solna

Resultat i Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm
2025-09-26


Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Resultat i Sverige AB i Stockholm, Solna, Danderyd, Huddinge, Järfälla eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-09-26

Om företaget
Vi söker nu en trygg och relationsskapande Bolagsekonom till en spännande roll i en varm och engagerad organisation med stark teamkänsla och högt driv. Här får du arbeta med redovisning i en miljö där samarbete, omtanke och utveckling står i centrum.

Detta är en direktrekrytering med önskad start i slutet av januari 2026. Tjänsten är placerad i trevliga lokaler i Solna, med möjlighet till hybridarbete.

Arbetsuppgifter
I rollen som Bolagsekonom kommer du att ingå i ett team om 7 personer. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Löpande bokföring
• Boka och stämma av inbetalningar
• Påminnelser
• Uppföljning och analys av intäkter och kostnader
• Skatteberäkningar
• Rapportering
• Delaktighet Månads- och Årsbokslut
• Delaktighet i Årsredovisningar (K2 & K3)
• Supportera i ekonomifrågor till övriga verksamheten

Profil
Vi ser att du har minst 3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna med tidigare bolagsansvar. Du trivs i en bred roll med många kontaktytor och som del av ett sammansvetsat team där du bidrar med dina positiva energi och goda kommunikation. Vidare har du god systemvana och är trygg i Excel. Du kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift.

Framgångsfaktorer
• Minst 3 års erfarenhet inom en liknande roll, gärna med tidigare bolagsansvar
• God systemvana samt goda kunskaper i Excel
• Relationsbyggande, positiv och ödmjuk teamspelare
• Svenska obehindrat i tal och skrift

Om företaget
Resultat AB är ett bemanningsbolag med inriktning på uthyrning och rekrytering av Ekonomer. Vi är helt enkelt experter på Ekonomer! För mer information om oss följ oss gärna på: www.facebook.com/Resultatab och www.instagram.com/resultatab

Så ansöker du
START: Slutet av januari 2026
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Solna
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Sara Westin-James
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2025-10-31
Denna tjänst är en direktrekrytering där vi på Resultat ansvarar för rekryteringsprocessen och där du
blir anställd direkt hos vår kund. Låter detta som en intressant utmaning? Vi uppskattar om du ansöker omgående då urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta Sara Westin-James på telefonnummer 072-215 15 34.

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "8665".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Resultat i Sverige AB (org.nr 556872-3109), http://www.resultatab.se/

Kontakt
Sara Westin-James
sara.wj@resultatab.se
0722151534

Jobbnummer
9529163

Prenumerera på jobb från Resultat i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Resultat i Sverige AB: