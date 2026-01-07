Redovisningsekonom till Bilgruppen i Norr med placering i Sundsvall
Är du en kvalificerad redovisningsekonom som söker nästa steg i karriären? Har du kanske också kunskap i systemet Kobra II? Bilgruppen i Norr söker nu en strukturerad redovisningsekonom med placeringsort i Sundsvall för ett hyrköp där du först blir anställd hos Andara och efter 6 månader övergår anställningen till Bilgruppen i Norr.
Om rollen
I denna roll kommer du att utveckla och ansvara för den löpande redovisningen och rapporteringen för koncernens bolag tillsammans med övriga ekonomer. Du säkerställer hög kvalitet och effektiva processer och du ges stor möjlighet att påverka och bidra till företagets fortsatta tillväxt.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Löpande bokföring
Bokslutsarbete: månads-, kvartals- och årsbokslut
Redovisning av moms och skatt
Avstämning och analys av balans- och resultatkonton
Rapportering till ledning, myndigheter och andra intressenter
Ekonomistöd vid interna och externa revisioner
Stötta verksamheten i ekonomiska och redovisningstekniska frågor
Kvalifikationer och erfarenhet
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning
Flera års erfarenhet av liknande arbete
Mycket god systemvana, erfarenhet av Kobra II är mycket meriterande
God erfarenhet av att arbeta med bokslut och redovisning enligt svensk lagstiftning
Meriterande med erfarenhet av moms- och skatteredovisning inom bilhandel/verksamhet
Flytande i såväl svenska som engelska, både i tal och skrift

Dina egenskaper
Vi söker en noggrann och strukturerad person med god analytisk förmåga. Du arbetar tryggt och lösningsorienterat, även i situationer som kräver eftertanke och ansvar. Vidare är du flexibel och positiv, med god samarbetsförmåga, samtidigt som du är ansvarstagande och självgående i ditt arbete.
Vi erbjuder
Trygg anställning som konsult via Andara under hyrköpsperioden med möjlighet till anställning hos kund
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och attraktiva anställningsvillkor
Mer om rollen
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Sundsvall
Andara Group ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Vid frågor om tjänsten, kontakta vår Rekryterare Ellen Ploman-Wolinder på ellen.ploman-wolinder@andaragroup.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Andara Group AB (org.nr 556900-9003), https://www.andaragroup.se/

Arbetsplats
Andara Economy

Kontakt
Ellen Ploman-Wolinder ellen.ploman-wolinder@andaragroup.se 073-958 40 62 Jobbnummer
9670500