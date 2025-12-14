Redovisningsekonom till Bilgruppen i Norr med placering i Sundsvall

Andara Group AB / Redovisningsekonomjobb / Sundsvall
2025-12-14


Är du en kvalificerad redovisningsekonom som söker nästa steg i karriären? Har du kanske också kunskap i systemet Kobra II? Bilgruppen i Norr söker nu en strukturerad redovisningsekonom med placeringsort i Sundsvall för ett hyrköp där du först blir anställd hos Andara och efter 6 månader övergår anställningen till Bilgruppen i Norr.
Om rollen
I denna roll kommer du att utveckla och ansvara för den löpande redovisningen och rapporteringen för koncernens bolag tillsammans med övriga ekonomer. Du säkerställer hög kvalitet och effektiva processer och du ges stor möjlighet att påverka och bidra till företagets fortsatta tillväxt.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter

Löpande bokföring

Bokslutsarbete: månads-, kvartals- och årsbokslut

Redovisning av moms och skatt

Avstämning och analys av balans- och resultatkonton

Rapportering till ledning, myndigheter och andra intressenter

Ekonomistöd vid interna och externa revisioner

Stötta verksamheten i ekonomiska och redovisningstekniska frågor

Kvalifikationer och erfarenhet

Eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning

Flera års erfarenhet av liknande arbete

Mycket god systemvana, erfarenhet av Kobra II är mycket meriterande

God erfarenhet av att arbeta med bokslut och redovisning enligt svensk lagstiftning

Meriterande med erfarenhet av moms- och skatteredovisning inom bilhandel/verksamhet

Flytande i såväl svenska som engelska, både i tal och skrift

Publiceringsdatum
2025-12-14

Dina egenskaper
Vi söker en noggrann och strukturerad person med god analytisk förmåga. Du arbetar tryggt och lösningsorienterat, även i situationer som kräver eftertanke och ansvar. Vidare är du flexibel och positiv, med god samarbetsförmåga, samtidigt som du är ansvarstagande och självgående i ditt arbete.
Vi erbjuder

Trygg anställning som konsult via Andara under hyrköpsperioden med möjlighet till anställning hos kund

Tjänstepension, friskvårdsbidrag och attraktiva anställningsvillkor

Mer om rollen

Omfattning: Heltid

Start: Enligt överenskommelse

Placering: Sundsvall

Andara Group ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Vid frågor om tjänsten, kontakta vår Rekryterare Ellen Ploman-Wolinder på ellen.ploman-wolinder@andaragroup.se.
Varmt välkommen med din ansökan!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Andara Group AB (org.nr 556900-9003), https://www.andaragroup.se/

Arbetsplats
Andara Economy

Kontakt
Ellen Ploman-Wolinder
ellen.ploman-wolinder@andaragroup.se
073-958 40 62

Jobbnummer
9643311

