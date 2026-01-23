Redovisningsekonom till Arnessons Betongborrning
2026-01-23
Arnessons Betongborrning AB är Värmlands och ett av Sveriges största håltagnings- och rivningsföretag med drygt 45 år i branschen. Företaget är moderbolag i en koncern med flera företag där vi förutom betongborrning även erbjuder betongdemolering, håltagning, rivning, sanering, golvslipning samt service, reparation och nyförsäljning av maskiner inom branschen.
Vi är idag en koncern med stark tillväxt och sysselsätter omkring 100 personer. Koncernen har uppdrag i hela Norden men huvuddelen av vår verksamhet ligger inom Mellansverige och vi utgår från Karlstad, Karlskoga och Örebro.
Läs mer, https://arnessons.se/
Redovisningsekonom till Arnessons Betongborrning.
Arnessons har full fart på projektsidan och behöver därför också stärka upp den administrativa sidan. Man söker nu därför en Redovisningsekonom till kontoret i Karlstad. Vi vill gärna tillsätta rollen så fort som möjligt, så vänta inte med din ansökan.
Om rollen
I rollen som redovisningsekonom hos Arnessons blir du en viktig kugge i ekonomiteamet, som idagsläget består av en ansvarig för controlling. I rollen kommer du arbeta med koncernens 4 bolag och dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
• Löpande redovisning för bolagen
• Kund och leverantörsreskontra
• Moms & Skatt
• Månads och årsbokslut
I rollen arbetar du även med tillhörande administration samt stöttar organisationen med underlag och rapporter månadsvis.
Vem är du
För att trivas i rollen behöver du ha kommit så långt i din karriär att du själv kan driva de arbetsuppgifter som finns på en mindre ekonomiavdelning. Som person är du social och trivs med många kontaktytor både internt och externt. Du är strukturerad och trivs med att utveckla och effektivisera rutiner och arbetssätt.
Du är van vid att arbeta i olika system. Har du erfarenhet från Bygglet är det meriterande med inget krav. I rollen ingår idag inte löneansvaret, men det är en fördel om du också kan lön.
Övrig information
Vi vill gärna tillsätta rollen i mitten av februari, vilket innebär att vi kommer gå igenom ansökningar löpande. Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att att kontakta Julia Låbbman och Anna Jansson. julia.labbman@qtym.se
, 072-085 32 92, anna.jansson@qtym.se
, 070-566 88 77. Ersättning
