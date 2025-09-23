Redovisningsekonom sökes till kund i Ludvika
2025-09-23
Vi söker nu en engagerad redovisningsekonom som vill vara med och bidra till företagets fortsatta framgång. Som redovisningsekonom kommer du att ha en central roll i att säkerställa att ekonomiska transaktioner hanteras korrekt och effektivt. Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
* Löpande redovisning
* Upprättande av månads- och årsbokslut
* Hantering av momsredovisning
* Stöd vid budgetering och prognosarbete
* Säkerställa att redovisningen följer gällande lagar och regler
* Hantering av administrativa uppgifter
Erfarenhet/Kvalifikationer:
* Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
* Erfarenhet av arbete som redovisningsekonom
* God kunskap om svenska redovisningsregler
* Erfarenhet av bokslutsarbete
* Förståelse för redovisningssystem
Din profil:
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och har ett öga för detaljer. Du stimuleras av utveckling, är van att arbeta självständigt och har en god analytisk förmåga. Tjänsten innebär många kontaktytor inom företaget, så det är viktigt att du är kommunikativ och kan bygga relationer. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter eller har arbetat på byrå och nu vill ta nästa steg i din utveckling. God systemvana är en förutsättning.
Urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan!
HR Dalarna är ett auktoriserad HR-partner som garanterar våra konsulter trygga anställningar. Vi jobbar för och tillsammans med organisationer som likt oss är övertygade om att kompetenta och välmående medarbetare är avgörande för lönsamhet och framgång.
Genom våra moderna, smarta och attraktiva helhetslösningar inom hela HR-området skapar vi förutsättningar för företag och organisationer att uppnå sina mål. Med vår samlade erfarenhet och vår kompetens är det mesta möjligt. Vi är det genuina, enkla och personliga företaget som har stark lokal förankring och verkar i och för hela Dalarnas utveckling. Ersättning
