Redovisningsekonom på 60 % till trivsamt bolag i Borås
2025-08-21
Ett uppdrag för dig som trivs med redovisning och att arbeta i team!Publiceringsdatum2025-08-21Om tjänsten
Vi söker för vår kunds räkning förstärkning i form av en redovisningsekonom som vill arbeta brett med redovisning för ett av bolagen i vår kunds koncern. Uppdraget är på 60 % och du erbjuds frihet att lägga upp tid och dagar på ett sätt som passar dig. Start kan ske omgående, men även september/oktober kan fungera. Uppdraget är i dagsläget avsett att löpa till omkring januari/februari 2026, då det är under den här perioden vår kund har behov av en extra resurs i sitt team. Arbetsplatsen är i Viared, Borås. Tjänsten utgörs av ett konsultuppdrag via SJR.
Ansvarsområden
Du kommer att arbeta nära ett team som idag består av fyra personer och som hanterar redovisningen för ett antal bolag och tillsammans med dem hantera bokslutet för bolaget som du sköter, men även arbeta med löpande delar som leverantörsreskontra, kundreskontra, löpande redovisning och avstämningar. Du har kontakter med medarbetarna på bolaget du sköter, och kan även komma att ha kontakt med kunder. Kommunikationen sker på svenska. Engelska kontakter kan förekomma, då mailledes.
Lämplig bakgrund
Du har erfarenhet av leverantörs- och kundreskontra, löpande redovisning och har på ett eller annat sätt varit involverad i bokslutsprocessen. Du kommunicerar mycket väl på svenska. Du är van användare av ekonomisystem och har även arbetat i Excel i dina roller. Har du erfarenhet av SAP Business One är detta meriterande.Dina personliga egenskaper
Eftersom du kommer att arbeta tätt med kollegorna i teamet är av vikt att du har god förmåga att samarbeta, och trivs i sådan form. Du har också god förmåga att kommunicera med diverse personer inom en organisation. Du är öppen för att ta dig an olika typer av uppgifter, i syfte att stötta i redovisningsarbetet och/eller ta egna ansvarsområden.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Karin Fors på 0704715924. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
