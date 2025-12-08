Redovisningsekonom på 50% till uppdrag i Alingsås
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Alingsås Visa alla redovisningsekonomjobb i Alingsås
2025-12-08
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Alingsås
, Ale
, Vårgårda
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige
SJR söker för vår kunds räkning en redovisningsekonom till ett deltidsuppdrag om 50 %. Start är planerad till januari och uppdraget löper initialt i sex månader, med god möjlighet till förlängning. Rollen utgår från kundens kontor i Alingsås, men upplägget är flexibelt och du kan även jobba hemifrån.Publiceringsdatum2025-12-08Om tjänsten
I den här rollen kommer du att arbeta brett inom redovisning. Du ansvarar för kund- och leverantörsreskontra, löpande bokföring, bank och avstämningar. Du är även delaktig i bokslutsarbetet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av lagerredovisning och projektredovisning. Kunden arbetar i SAP Business One, och tidigare systemvana därifrån ses som ett plus.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som är trygg i redovisningsrollen och som har flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du är självgående, strukturerad och van att ta ansvar för dina processer.
Du trivs i ett flexibelt upplägg och har lätt för att anpassa dig efter verksamhetens behov. Erfarenhet av lager- eller projektredovisning är meriterande, liksom kunskap i SAP Business One.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Frida Dalevik. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_interim__natur_annons-33-1.png Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1709". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Kontakt
Frida Dalevik frida.dalevik@sjr.se Jobbnummer
9634203