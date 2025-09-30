Redovisningsekonom på 50% till internationellt bolag
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Tyresö
eller i hela Sverige
Självständig redovisningsekonom sökes till internationellt bolag - perfekt för dig som vill arbeta 50%.
Du är strukturerad, noggrann och trivs med att ta ansvar i en flexibel deltidsroll.Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Nu söker vi på SJR dig som vill arbeta som redovisningsekonom på 50% som konsult. Kunden arbetar inom sjöfartsbranschen och har kontor centralt i Stockholm. I denna roll vill kunden att du arbetar några dagar varje vecka. Uppdraget är start omgående och 6 månader framåt. Därefter finns det chans till anställning.
Ansvarsområden
I denna roll kommer du att tillsammans med en person arbeta med b.la
• Fakturahantering, både inom och utanför EU
• Betalningar
• Kund och leverantörsreskontran
• Månadsrapportering
• Kontakt med revisor
Du kommer att rapportera till CFO som sitter i Egypten vilket ställer krav på att du är flytande i tal och skrift i både svenska och engelska.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som är trygg i hela redovisningsflödet och har du tidigare arbetat i Fortnox är det en merit. Du ska vara flytande i tal och skrift i både svenska och engelska. Talar du även arabiska är det ett extra plus.Dina personliga egenskaper
För att trivas hos kunden bör du vara självgående, ansvarstagande och noggrann. Vidare är du kommunikativ och har lätt för att arbeta mot olika kulturer. Som person tror vi att du är trygg i dig själv och är van att fatta egna beslut.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Anette Skantz. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-10-12.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_iStock-1200930550-scaled.jpg Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1559". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Jobbnummer
9532857