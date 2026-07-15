Redovisningsekonom med teamledaransvar till P&E Fastighetspartner
NearYou Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Kalmar Visa alla redovisningsekonomjobb i Kalmar
2026-07-15
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-15Om företaget
P&E Fastigheter grundades 1991 och verksamheten var från början främst inriktad mot ekonomisk och teknisk förvaltning. Genom åren har företaget utvecklats och arbetar idag även med fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, centrumutveckling, centrumledning samt bygg- och projektledning.
Vår vision är att "Skapa värden i framtidens fastigheter". För att uppnå detta har vi en stark förankring i vår P&E anda som ska genomsyra vår organisation genom att "vi tar ansvar, vi antar utmaningar och vi gör det tillsammans".
En nära kontakt med såväl kunder som hyresgäster är en självklarhet i vår verksamhet. Vi arbetar oberoende på marknaden vilket gör oss till en attraktiv samarbetspartner för våra uppdragsgivare. Vårt arbetsfält spänner sig över hela Sverige med kontor belägna i Kalmar, Jönköping, Linköping och Stockholm.
Många av våra kunder har ett omfattande fastighetsbestånd. Det kan vara allt från bostadsfastigheter, samhällsfastigheter till industribyggnader och köpcentrum. Bland våra uppdragsgivare finns institutionella investerare, fastighetsbolag, kommersiella hyresgäster och myndigheter.
Välkommen att läsa mer om oss: https://poefastigheter.se/
Tjänstebeskrivning
Är du en trygg och kvalificerad ekonom med stark känsla för kvalitet, struktur och utveckling? Vill du dessutom kombinera kvalificerat redovisningsarbete med ett samordnande ansvar för ett ekonomiteam? Då kan du vara den vi söker – välkommen med din ansökan!
Som Redovisningsekonom med teamledaransvar har du en central roll i verksamheten där du kombinerar kvalificerat ekonomiarbete med ett coachande och samordnande ledarskap. Du ansvarar för redovisning, rapportering och ekonomisk uppföljning för flera fastighetsbolag och bidrar till att säkerställa hög kvalitet i bokslut, rapportering och ekonomiska processer.
I rollen arbetar du brett inom ekonomi och ansvarar för bland annat löpande redovisning, månads-, kvartals- och årsbokslut, årsredovisningar samt budget-, prognos- och uppföljningsarbete. Du hanterar även frågor inom skatt och moms kopplade till fastighetsförvaltning och är en viktig kontaktperson gentemot kunder, ledning, styrelser, revisorer, banker och myndigheter.
Utöver ditt operativa ansvar har du en viktig ledarroll i ekonomiteamet. Du samordnar och prioriterar det dagliga arbetet, fungerar som ett stöd för dina kollegor och bidrar till att skapa struktur, engagemang och goda förutsättningar för teamet att lyckas. Ditt ledarskap kännetecknas av närvaro, tydlighet och en förmåga att utveckla både människor och arbetssätt.
En viktig del av rollen är också att driva utveckling och förbättringsarbete. Du arbetar aktivt med att effektivisera processer, stärka kvaliteten i ekonomifunktionen och bidra till verksamhetens fortsatta digitaliseringsresa. Här får du möjlighet att påverka, utveckla och göra skillnad – både i det dagliga arbetet och på längre sikt.
Tjänsten är heltid och du rapporterar till Chef Förvaltning och ekonomisk förvaltning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi, redovisning eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har minst fem års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete och är trygg i självständigt boksluts- och årsredovisningsarbete.
Vi tror att du trivs i en verksamhet där samarbete, eget ansvar och hög servicegrad är naturliga delar av vardagen. Du ser förbättringsmöjligheter, får med dig andra i förändring och motiveras av att bidra till både kvalitet, utveckling och ett välfungerande team.
Du har goda systemkunskaper, arbetar obehindrat i Excel och har ett intresse för digitalisering och utveckling av effektiva arbetssätt. Vidare har du erfarenhet av koncernredovisning och god kunskap om K3-regelverket. Har du även erfarenhet av IFRS, fastighetsmoms, fastighetsbeskattning eller ekonomiarbete i fastighetsbolag ser vi det som starkt meriterande.
Som person är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du brinner för redovisning och ekonomisk kvalitet och har ett naturligt ledarskap där du skapar engagemang, trygghet och kunskapsdelning i teamet. Du är kommunikativ, prestigelös och har förmåga att prioritera, fatta beslut och skapa förtroende hos kunder, kollegor och ledning.
Du drivs av att leverera hög kvalitet samtidigt som du ser möjligheter till förbättring och förändring. Dessutom trivs du i en miljö där samarbete, ansvarstagande och ett starkt kundfokus är naturliga delar av vardagen.
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Vår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget NearYou. Har du några frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Terése S Carlstedt på telefon 0734-666 884 eller e-post terese.carlstedt@nearyou.se
.
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se,
senast söndagen den 9 augusti 2026. Rekryteringsprocessen påbörjas vecka 33.
Med anledningen av den nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV. Vi tar ej emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Kaggensgatan 17 (visa karta
)
392 32 KALMAR Arbetsplats
P&E Fastighetspartner AB Kontakt
Terése S Carlstedt terese.carlstedt@nearyou.se 0734666884 Jobbnummer
10003625