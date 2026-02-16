Redovisningsekonom med systemintresse till roll som Subject Matter Expert
SJR söker en erfaren Redovisningsekonom med stort systemintresse, gärna med kunskap i SAP S/4HANA, till ett spännande konsultuppdrag. Uppdraget sträcker sig över cirka 12 månader med önskad start i mitten av april. Som konsult blir du anställd av SJR och uthyrd till ett internationellt bolag med kontor i Södertälje, där du förväntas arbeta på plats tre dagar i veckan och har möjlighet att arbeta på distans resterande dagar.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
I denna roll arbetar du som Subject Matter Expert inom general accounting och ansvarar för att driva, utveckla och kvalitetssäkra processer inom redovisningsområdet. Du blir en nyckelperson i det globala arbetet med processförbättringar och samarbetar tätt med både finance, GPO-funktioner och olika affärsområden i organisationen. Rollen passar dig som trivs i en utvecklingsorienterad miljö och vill bidra med både operativ och strategisk kompetens.
Ansvarsområden
• Driva och stötta processförbättringar inom general accounting
• Förbereda, formulera och förankra verksamhetskrav
• Bidra med affärsinsikter och genomföra processanalyser
• Säkerställa kvalitet i processer, policys och DTP:er
• Uppdatera och underhålla processdokumentation i ARIS
• Ge stöd i process- och verktygsrelaterade frågor
• Agera second line support för processområde
• Samverka med GPOs, SMEs och LPRs kring utveckling och alignment
• Genomföra utbildning och stötta super users
• Bidra till continuous improvement-arbetet i organisationen
Lämplig bakgrund
Du har flera års erfarenhet som redovisare och känner dig trygg inom general accounting-processer. Du har arbetat i större, gärna internationella, organisationer och trivs med att arbeta strukturerat och kvalitetsmedvetet. Erfarenhet av processarbete och förbättringsinitiativ är viktigt, och det är starkt meriterande om du tidigare har arbetat i SAP S/4HANA eller har god förståelse för hur ERP-standardfunktionalitet kan stötta redovisningsflöden. Du har även god systemvana, särskilt i MS Office och relevanta rapporterings- och stödsystem. Goda kunskaper i engelska är ett krav.Dina personliga egenskaper
Du är analytisk, noggrann och har en naturlig drivkraft att förbättra och utveckla arbetssätt. Du har ett strukturerat arbetssätt och trivs i en roll där du får kombinera operativ redovisning med strategiskt processfokus. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera med olika delar av organisationen och är trygg i att agera expert och kunskapsbärare inom ditt ansvarsområde.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-03-15.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Du drivs av att utvecklas och inspireras av nya utmaningar och miljöer. Du har en förmåga och känsla för att verka i olika verksamheter och grupper. Vi arbetar i nära samarbete med dig och är lyhörda för dina önskade utmaningar. Tillsammans med vårt goda renommé och varumärke samt med våra framgångsrika kunder kan vi matcha rätt uppdrag för dig och stödja dig i din önskade karriär.
Om företaget SJR in Sweden (SJR) är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag och har sedan 1993 byggt upp ett brett kontaktnät i näringslivet inom denna sektor. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag ca 550 anställda och har kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för ekonomer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom Ekonomi och Bank & Finans. SJR är noterat på First North. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå.
