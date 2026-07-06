Redovisningsekonom med systemintresse till roll som Subject Matter Expert
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
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SJR söker en erfaren Redovisningsekonom med stort systemintresse till ett spännande konsultuppdrag. Uppdraget sträcker sig över 12 månader med önskad start 1 september. Som konsult blir du anställd av SJR och uthyrd till vår kund, ett välkänt internationellt bolag med kontor i Södertälje. Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Denna roll passar dig som har gedigen erfarenhet inom redovisning och som trivs i en roll där du får kombinera specialistkunskap med processutveckling och förändringsarbete. Du kommer att ingå i ett team av experter med fokus på att utveckla, kvalitetssäkra och dokumentera redovisningsprocesser. Rollen innebär ett nära samarbete med olika intressenter inom verksamheten och ställer krav på både affärsförståelse och förmåga att omsätta komplexa krav till tydliga och effektiva arbetssätt.
Ansvarsområden
• Delta i utveckling, implementering och förbättring av redovisningsprocesser.
• Dokumentera processer, rutiner och arbetsinstruktioner.
• Säkerställa kvalitet och efterlevnad inom redovisningsområdet.
• Bidra med specialistkunskap i redovisningsrelaterade frågor och processdesign.
• Identifiera förbättringsmöjligheter och driva effektiviseringsinitiativ.
• Samverka med processägare, verksamhetsrepresentanter och andra ämnesexperter.
• Delta i och driva projekt kopplade till redovisning, processutveckling och systemförändringar.
• Fungera som stöd och rådgivare inom det egna ansvarsområdet.
• Bidra till kunskapsöverföring, utbildning och förankring av nya arbetssätt.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som är en senior redovisningsprofil med flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Du har en mycket god förståelse för redovisningsprocesser och har sannolikt arbetat i större eller internationella organisationer där struktur, styrning och processutveckling varit en naturlig del av vardagen.
Du är van att arbeta tvärfunktionellt och har erfarenhet av att delta i eller leda förändrings- och förbättringsprojekt. Erfarenhet av processkartläggning, dokumentation och implementering av nya arbetssätt är starkt meriterande. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift. Erfarenhet av SAP är meriterande.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är kommunikativ, samarbetsorienterad och har lätt för att skapa förtroende hos olika intressenter. Du är strukturerad och noggrann samtidigt som du har förmågan att se helheten och driva frågor framåt i en komplex organisation. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, tar egna initiativ och har en naturlig förmåga att koordinera aktiviteter och driva projekt mot uppsatta mål. Vidare är du prestigelös, lösningsorienterad och motiveras av att utveckla processer som skapar långsiktig verksamhetsnytta.Så ansöker du
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-08-05.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Du drivs av att utvecklas och inspireras av nya utmaningar och miljöer. Du har en förmåga och känsla för att verka i olika verksamheter och grupper. Vi arbetar i nära samarbete med dig och är lyhörda för dina önskade utmaningar. Tillsammans med vårt goda renommé och varumärke samt med våra framgångsrika kunder kan vi matcha rätt uppdrag för dig och stödja dig i din önskade karriär.
Om företaget SJR in Sweden (SJR) är ett av Sveriges ledande rekryterings- och konsultföretag och har sedan 1993 byggt upp ett brett kontaktnät i näringslivet inom denna sektor. Personlig service och kvalitet är utmärkande för SJR. Vi är idag ca 550 anställda och har kontor i Stockholm, Malmö, Göteborg och Helsingborg. Vår främsta resurs är vår personal och vår vision är att vara förstahandsvalet för ekonomer som vill byta arbete och för företag som behöver personalresurser inom Ekonomi och Bank & Finans. SJR är noterat på First North. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef-, specialist- och assistentnivå.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/12/konsult_shutterstock_1206996091-scaled.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Humlegårdsgatan 20 Stockholms län (visa karta
)
103 91 STOCKHOLM Arbetsplats
SJR Kontakt
Emma Levin emma.levin@sjr.se 076-647 16 65 Jobbnummer
9993768