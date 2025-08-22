Redovisningsekonom med stor erfarenhet från bokslutsarbete
2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Econzulting Nordic AB är en redovisnings byrå och söker en Redovisnings ekonom med stor erfarenhet från bokslutsarbete.
Som redovisningskonsult kommer du att bli ansvar för följande arbetsuppgifter i olika bolag:
• Löpande bokföring
• Avstämningar
• Bokslut
Vi söker en kunnig och engagerad medarbetare som vill vara med och växa tillsammans med oss. Du har flera års arbetslivserfarenhet inom redovisning och kan stora delar av redovisningsprocessen.
I första hand söker vi dig som tidigare har arbetat på en redovisningsbyrå.
Vi arbetar endast med små företag
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: info@econzulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Econzulting Nordic AB
(org.nr 559239-4158)
Kungsholmsgatan 19 (visa karta
)
112 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Econzulting Kontakt
Amir Almaleh amir@econzulting.se 0736554727 Jobbnummer
9471285