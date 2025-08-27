Redovisningsekonom med inriktning mot skatt
2025-08-27
Jefferson Wells söker nu en erfaren redovisningsekonom för ett spännande konsultuppdrag hos Saab. I rollen får du möjlighet att arbeta brett inom redovisning med särskilt fokus på skatt och skatterapportering, i en internationell och högteknologisk miljö.

Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att ansvara för:
Översyn och förbättring av bolagets rutiner och processer inom mervärdesskatt
Löpande redovisning och avstämningar
Bokslut och rapportering för moderbolaget
Beräkning och redovisning av bolagsskatt
Kontakter med externa revisorer
Deltagande i olika projekt kopplat till redovisning och skatt
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du är en strukturerad och analytisk person som trivs med att arbeta självständigt och med stort ansvar. Du är noggrann, har en hög grad av integritet och ser till att deadlines alltid hålls. Då arbetet innebär nära kontakt med både kollegor och andra funktioner inom Saab är det viktigt att du trivs med samarbete och värdesätter god kommunikation.
Vi söker dig som har:
Akademisk eller eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Flerårig erfarenhet av redovisning, gärna med särskild inriktning mot skatt och skatterapportering
God kunskap inom redovisning av aktuell och uppskjuten skatt samt mervärdesskatt
Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Om uppdraget
Som konsult hos Jefferson Wells blir du anställd av oss och arbetar på uppdrag hos Saab. Uppdraget ger dig en unik möjlighet att utveckla din kompetens inom skatt och redovisning i en komplex och dynamisk miljö, samtidigt som du får bygga värdefull erfarenhet i en internationell koncern.Så ansöker du
