Redovisningsekonom med hög ambition till Kia Motors i Upplands V - Delta Consulting AB - Redovisningsekonomjobb i Upplands Väsby

Delta Consulting AB / Redovisningsekonomjobb / Upplands Väsby2021-01-15Nu finns möjligheten för dig som har arbetat ett par år med redovisning att söka en varierande roll med goda utvecklingsmöjligheter och stort eget ansvar!Vår kundMed en fantastisk försäljningsframgång under senaste åren är Kia idag Sveriges tredje största bilmärke. Vi på Delta Consulting har fått äran att hjälpa Kia i rekryteringen av en redovisningsekonom med hög ambition.Hos Kia finner du en dynamisk, lärande och platt organisation med positiv arbetsatmosfär, där alla hjälps åt och där allas insats är värdefull. Här får du som medarbetare verkligen möjlighet att påverka, delta, lära, bidra och ta eget ansvar.2021-01-15Vi söker dig som har 3 - 5 års erfarenhet som redovisningsekonom. Du kommer inta en bred roll, där du jobbar med allt från löpande bokföring till att vara ansvarig ekonom i olika utvecklingsprojekt. För att hantera denna breda roll behöver du vara nyfiken, ambitiös, strukturerad och snabbt kunna ta till dig nya lärdomar och information. För att driva egna utvecklingsprojekt behöver du även vara kommunikativ och ha lätt för att skapa kontaktytor både inom och utanför organisationen. Det är meriterande om du tidigare ansvarat för utvecklingsprojekt eller andra relevanta interna projekt. Kia en lärande organisation som hela tiden utvecklas och för att trivas i rollen krävs att du ser förändring som något positivt och motiveras av att effektivisera rutiner och processer.Du kommer ansluta till ett team som nått framgång genom ett gemensamt driv och starkt samarbete. Kia ser därför gärna att du verkligen tycker om att hjälpa dina kollegor och trivs med att arbeta i ett team mot gemensamma mål.Excel kommer användas dagligen i rollen och du behöver därför ha goda kunskaper i programmet direkt när du intar rollen. Kia använder affärssystemet SAP och kunskaper i systemet är meriterande.Huvudsakliga arbetsuppgifter:Löpande redovisningMånadsbokslutLagerredovisningRapporteringAnalyserAnsvarig ekonom för utvecklingsprojektSkallkrav:3 - 5 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete hos en större organisationErfarenhet av självständigt månadsbokslutsarbeteGoda kunskaper av ExcelKommunicerar professionellt på engelska och svenska, både i tal och skriftMeriterande:Kunskaper i SAPTidigare ansvarat för utvecklingsprojektMycket goda kunskaper i ExcelTidigare erfarenhet av lagerredovisningTidigare arbetat som redovisningskonsultLåter det intressant?I denna rekrytering samarbetar Kia Motors med Delta Consulting.För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringsspecialist, Christoffer Rozenbachs på Christoffer@deltaconsulting.se eller 073-928 59 86.Klicka på "Skicka Ansökan" och bifoga ditt CV och personliga brev. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Vänligen notera att vi ej tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR.Om KiaKia Motors Corporation bildades 1944 och är Koreas äldsta biltillverkare. Kia har som mål att bli ett av världens främsta bilmärken. Kias 15 fabriker och monteringsanläggningar i tio länder producerar över 2,5 miljoner bilar per år som säljs i 149 länder. Kia har idag mer än 50 000 anställda. Vi är huvudsponsor av Australian Open och officiell bilsponsor av FIFA world Cup. Kia Motors Sweden AB etablerades 2004 och har växt mycket snabbt de senaste åren. Idag är Kia Sveriges tredje största bilmärke. Vi har för närvarande 83 återförsäljare och ca 90 serviceverkstäder spridda över landet och det rullar över 200 000 Kia-bilar ute på de svenska vägarna. Vi ansvarar för import, produktplanering, försäljning, service, utbildning, reservdelsadministration, marknadsföring och information för Kia i Sverige.Om Delta ConsultingVi på Delta Consulting är specialister på ekonomipersonal. Vår vision är att skapa en helt ny standard.Vi jobbar dagligen med att skapa möten mellan ekonomer och företag där ekonomer jobbar. I vårt arbete hjälper vi våra kandidater att ta nästa steg i karriären samtidigt som vi hjälper våra kunder att hitta rätt person. Vi förmedlar både permanenta anställningar och temporära anställningar i form av uthyrning och interim.Vår verksamhet styrs av våra tre ledord: noggrannhet, långsiktighet och positiv förändring. Oavsett om du är i början av din karriär eller en erfaren CFO är vi din självklara samarbetspartner när det är dags för en ny utmaning.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-09Delta Consulting AB5526479