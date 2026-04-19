Redovisningsekonom med helhetsansvar - till växande importbolag (Kungälv)
2026-04-19
Vi är ett nystartat entreprenörsdrivet bolag inom import och handel av köttprodukter (nöt, lamm, kyckling och andra proteiner) med fokus på den skandinaviska marknaden. Verksamheten har på kort tid etablerat sig med betydande affärsvolymer och befinner sig i en tydlig tillväxtfas. Vår målsättning är att omsätta 200 miljoner 2026.
Nu söker vi en operativ ekonom som vill ta ett helhetsgrepp om vår ekonomi - och samtidigt vara en del av ett bolag där man får vara med och bygga struktur och arbetssätt från grunden.
Om rollen
Det här är en bred och praktisk roll där du ansvarar för den löpande ekonomin, samtidigt som du stöttar verksamheten administrativt vid behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande bokföring och avstämningar
Moms- och intrastatrapportering
Månadsbokslut samt stöd vid årsbokslut (i samarbete med extern byrå)
Kontakt med revisor och externa parter
Hantering av leverantörs- och kundreskontra
På sikt: lönehantering
Övriga uppgifter:
Stötta orderadministration
Allmän administration och rapportering
Kontakt med internationella leverantörer och kunder (engelska i tal och skrift)
Vi arbetar i Fortnox och har idag stöd från extern redovisningsbyrå för lön och bokslut.
Om dig
Vi söker dig som är självgående, noggrann och trivs i en bred roll i ett mindre och snabbfotat bolag.
Vi tror att du har:
Några års erfarenhet av redovisning
Förmåga att arbeta självständigt med bokföring och enklare bokslut
God förståelse för moms och gärna erfarenhet av internationell handel där valuta varit en del i arbetsuppgiften
Systemvana (gärna Fortnox m.m.)
Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har arbetat i ett mindre bolag tidigare och är van vid att hantera flera olika typer av uppgifter.
Om rollen och utvecklingsmöjligheter
Rollen är idag en kombination av ekonomi och administrativa uppgifter, men kommer att utvecklas i takt med bolagets tillväxt. Du kommer att få stort ansvar och möjlighet att påverka hur ekonomifunktionen byggs upp framåt.
Under din första tid kommer du att få stöd och överlämning från nuvarande ansvarig ekonomifunktion.
Du kommer att rapportera till VD Joel Dahlin.
Vi arbetar med löpande urval och uppmuntrar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka din ansökan till Joel.Dahlin@fmnordic.se
och skriv i rubrik "Redovisningsekonom".
Vi har valt att hantera denna rekrytering själva och avböjer därför kontakt från rekryteringsföretag och redovisningsbyråer.

Publiceringsdatum: 2026-04-19
Placering: Kungälv (Rollsbo)
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
E-post: Joel.Dahlin@fmnordic.se Arbetsgivarens referens
442 40 KUNGÄLV
Joel Dahlin Joel.Dahlin@fmnordic.se 0721575612
