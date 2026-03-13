Redovisningsekonom med fokus på kund- och leverantörsreskontra
2026-03-13
Har du erfarenhet av arbete inom kund- och leverantörsreskontra och trivs i en roll där struktur, noggrannhet och samarbete är centralt? Just nu söker vi på Vindex en Redovisningsekonom för rekrytering till ett bolag med kontor i Jordbro. Rollen passar dig som vill arbeta brett med redovisning med fokus på bolagets kund- och leverantörsreskontra samt tillhörande betalningsprocesser.
I denna roll blir du en viktig del av ekonomifunktionen och bidrar till att säkerställa effektiva och välfungerande ekonomiprocesser. Du har ett nära samarbete med kollegor inom organisationen samt externa parter som kunder, leverantörer och banker.
Uppdraget är en hyrrekrytering, där du inledningsvis arbetar som konsult via Vindex med möjlighet till övergång till anställning hos kunden förutsatt ett gott samarbete. Vi ser även intresse för kandidater som vill arbeta på interim-/konsultbasis under uppdragets första period. Vi ser gärna att rätt person kan starta omgående, och senast i slutet av april.
Om rollen
Som redovisningsekonom arbetar du brett inom den löpande redovisningen med särskilt fokus på kund- och leverantörsreskontra för koncernens bolag. Du ansvarar för hela flödet från fakturahantering till uppföljning och avstämning samt bidrar till att bolagens betalningsflöden och likviditetsrutiner fungerar stabilt och tryggt.
I rollen arbetar du med avstämning av reskontror, kontering, periodiseringar av kostnader och intäkter samt säkerställande av att balanskonton är korrekta och avstämda samt stöttar i redovisning och månadsbokslut. Du är delaktig i bokslutsprocesser och bidrar till likviditetsprognoser och kassaflödesplanering.
Rollen innebär dessutom ett system- och processansvar kopplat till reskontraflödet där du arbetar med att utveckla och underhålla arbetssätt, rutiner och systemstöd. Du blir en viktig intern kontaktpunkt i frågor kopplade till fakturahantering, betalningar och ekonomiadministration samt arbetar aktivt med att förbättra rutiner, processer och intern kontroll inom ekonomifunktionen.
Placering: På kontoret i Jordbro
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Kund- och leverantörsreskontra
Ansvara för hela flödet av kund- och leverantörsfakturor, inklusive registrering, kontering, matchning och avstämning. Hantera frågor från kunder, leverantörer och interna beställare samt säkerställa korrekta betalningar och att attestprocesser följs.
Betalningsflöden och likviditet
Upprätta och genomföra in- och utbetalningar i bank och affärssystem, säkerställa korrekta bokningar av likvidtransaktioner samt bidra till likviditetsprognoser och kassaflödesplanering. Genomföra regelbundna bank- och likviditetsavstämningar.
Avstämningar och bokslut
Bidra till månads- och årsbokslut genom avstämning av reskontror, periodisering av kostnader och intäkter samt kontroll av balanskonton. Stödja i bokslutsarbete.
System- och processutveckling
Underhålla och utveckla affärssystem och digitala fakturahanteringssystem, inklusive attestflöden, användarbehörigheter och systemkonfiguration. Driva förbättringar av rutiner, processer och intern kontroll inom reskontrahantering, samarbeta med andra avdelningar för effektivare arbetsflöden och ökad digitalisering samt ge stöd och utbildning till medarbetare i systemanvändning.
Övriga ekonomirelaterade uppgifter
Delta i löpande ekonomiarbete och hantera ad hoc-uppgifter inom ekonomifunktionen, som rapportering, analys eller andra uppdrag som stödjer ekonomiprocesser och verksamheten i stort.

Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Erfarenhet av arbete med kund- och leverantörsreskontra, god förståelse för ekonomiska flöden och reskontraprocesser samt trygg i sin kompetens med ett självständigt och drivet arbetssätt
Erfarenhet av arbete i affärssystem och digitala fakturahanteringssystem
Goda kunskaper i Excel
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du är en strukturerad och noggrann person som trivs i en roll där du får arbeta operativt och hantera flera parallella processer. Du har ett lösningsorienterat arbetssätt och motiveras av att skapa effektiva rutiner och säkerställa hög kvalitet i ditt arbete.
Du är serviceinriktad och trivs med många kontaktytor, både internt och externt. Vidare har du en god samarbetsförmåga samtidigt som du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.Så ansöker du
Känns detta som ett uppdrag för dig?
Vi ser gärna att rätt person kan starta snarast möjligt. Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande.
Skicka ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer AXRE3130.
Du är välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Alexander Butler vid funderingar om rollen (alexander.butler@vindex.se
, 0709-208 492).
Välkommen med din ansökan!
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå med fokus på roller och kompetensområden inom ekonomi. Genom våra interims- och rekryteringslösningar hjälper vi organisationer att säkerställa hållbara och starka ekonomifunktioner. Med vår specialistkompetens och vårt breda nätverk skapar vi långsiktiga och hållbara matchningar mellan kandidat och organisation.
Vi annonserar ofta våra tjänster på flera plattformar. För att underlätta hanteringen och säkerställa en god återkoppling ber vi dig att endast skicka in en ansökan per roll. Vi ser gärna att du ansöker via annonsen på vindex.se i första hand (där du också ser samtliga våra annonser), via LinkedIn i andra hand och via e-post endast som tredjehandsalternativ, om du till exempel upplever att din ansökan inte går iväg.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: alexander.butler@vindex.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AXRE3130".
Detta är ett heltidsjobb.
https://www.vindex.se/
Alexander Butler alexander.butler@vindex.se 0709-208 492
