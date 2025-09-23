Redovisningsekonom med erfarenhet av Visma Business
Jurek Recruitment & Consulting AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-09-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-23Dina arbetsuppgifter
Vår kund är ett IT-bolag i västerort och nu söker vi förstärkning till deras ekonomiteam. Vi söker en självgående redovisningsekonom med erfarenhet av Visma Business som kan komma in på deltid fram till årsskiftet med möjlighet till förlängning. Möjlighet till heltid finns också. Uppdraget förväntas starta omgående.
Du kommer att arbeta med den löpande redovisningen för två norska bolag varför det är ett stort plus om du arbetat med norsk redovisning tidigare. Du kommer hantera den löpande redovisningens olika delar. Du kommer också vara delaktig i en systemimplementering från Visma Business till Business Central varför man ser krav på goda kunskaper i Visma Business för att lyckas i rollen. Vi söker dig som är van bokförare och självständig från ax till limpa. Du kommer att rapportera till ekonomichefen i Norge, men vara stationerad på kundens kontor i Stockholm där du kommer sitta i ett härligt team på redovisningsavdelningen med god gemenskap.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar:
Löpande redovisning
Påminnelser
Kund-och leverantörsreskontra
Periodiseringar
Avstämningar
Månads-, kvartals- och årsbokslut
Bistå anställda med reseräkningar/utlägg etc
Rapportering av moms
Vem är du?
Vi söker dig som är självständig i redovisningsarbetet från ax till limpa och som dessutom har god erfarenhet av Visma Business. Har du arbetat med norsk redovisning är det starkt meriterande men inte ett krav. Du har med fördel erfarenhet från att arbeta mot deadlines.
Du erbjuds
Detta är ett konsultuppdrag som förväntas starta omgående på deltid men upp till heltid finns också möjlighet till. Uppdraget förväntas löpa till sista januari 2026 med möjlighet till förlängning. Du kommer att få vara en del av ett härligt gäng och sitta i kundens fina lokaler i västra Stockholms närförort och viss hybridmöjlighet erbjuds. Du blir antingen anställd som konsult via oss på Jurek, alternativt går som egen konsult via eget bolag. Vid frågor kring rollen är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Sophie Hersvall på sophie.hersvall@jurek.seOm företaget
Jurek Recruitment & Consulting grundades 2006 av serieentreprenören Shervin Razani och är ett växande företag med fokus på flexibla och kundanpassade rekryterings- och konsulttjänster. Vi rekryterar och hyr ut talanger inom en mängd områden, från studenter till erfarna akademiker, med specialistkompetens. Våra uppdrag spänner över områdena juridik, ekonomi, HR, marknad/kommunikation, administration och management. Då varje uppdrag är unikt arbetar vi för att alltid skapa en perfect match för våra konsulter och kunder.
Konsult hos Jurek
År 2024 utsågs vi till en av Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen. Det är fint att få ett kvitto på vårt viktiga arbete med att erbjuda unika karriär- och utvecklingsmöjligheter. Som konsult hos oss får du chansen att arbeta på spännande arbetsplatser inom olika branscher och vid din sida har du alltid en dedikerad konsultchef som stöttar dig under ditt uppdrag och hjälper dig framåt i din karriär. Du kommer dessutom bjudas in på flera spännande nätverksträffar och aktiviteter tillsammans med konsultchefer och övriga konsulter på Jurek
Nyfiken på att veta mer om hur det är att konsulta via oss? Spana in vad våra konsulter säger här: https://jurek.se/konsult-hos-oss-pa-jurek Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), http://www.jurek.se/ Arbetsplats
Jurek Rekrytering & Bemanning AB Jobbnummer
9521945