Redovisningsekonom med ansvar för norska bolag

Vill du arbeta självständigt med redovisning och löneprocesser för norska bolag, samtidigt som du ingår i ett engagerat ekonomiteam i Sverige? Vi söker nu en Redovisningsekonom som vill arbeta i en roll med helhetsansvar, variation och möjlighet att påverka. Här får du arbeta nära verksamheten som befinner sig i en expansiv fas. Ekonomifunktionen spelar en nyckelroll i denna tillväxtresan och du kliver in i ett team där både ansvar och utveckling står högt på agendan.
Var? Göteborgsområdet
När? Omgående
Upplägg? Hyrrekrytering, Heltid
Om bolagetHär får du arbeta i en familjär organisation där beslutsvägarna är korta, engagemang värderas högt och där varje medarbetare spelar en viktig roll. Kulturen präglas av nyfikenhet, prestigelöshet och vilja att utvecklas både som individ och som team.
Om rollenSom Redovisningsekonom med framför allt norskt ansvar blir du en viktig del av ekonomiteamet och får ett helhetsansvar för redovisningen. Rollen passar dig som trivs i ett självständigt arbete, vill ha ägarskap över hela ekonomiflödet och uppskattar variationen mellan redovisning, rapportering och löner.
Du ansvarar för allt från löpande bokföring till månads- och årsbokslut enligt norskt regelverk, MVA-rapportering och myndighetskontakter. Du är även den som hanterar löner för de norska bolagen och fungerar som kontaktperson gentemot revisorer och externa parter i Norge.
Du arbetar nära ledning och blir en nyckelperson i att säkerställa kvalitet, utveckla rutiner och stärka de ekonomiska processerna.
Dina ansvarsområden omfattar bl.a.:
Ansvar för redovisningen i norska bolag
Löpande bokföring, avstämningar och kvalitetssäkring
Upprättande av månads- och årsbokslut enligt norska regler
MVA-rapportering och dialog med norska myndigheter
Självständig hantering av norska löner
Kontaktperson gentemot revisorer och externa parter
Bidra till förbättringar av processer, rutiner och rapporteringsflöden
Det här är en roll för dig som gillar att kombinera detaljfokus med eget ansvar. Du behöver trivas i en miljö där du får mycket förtroende och kan driva ditt arbete framåt.
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har:
Minst 3 års erfarenhet av självständigt redovisningsarbete
Dokumenterad erfarenhet av redovisning enligt norska regler
God kunskap om norsk lönehantering
Förståelse för norsk myndighetsrapportering
God systemvana
Mycket goda kunskaper i Excel
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du arbetar självgående, men trivs också i ett team där man hjälper varandra. Du är noggrann, analytisk och lösningsorienterad och tycker om att vara en del av ett sammanhang där ekonomi och affär går hand i hand.
Därför kommer du trivas på jobbet Ett självständigt och ansvarsfullt uppdrag inom norsk redovisning Möjlighet att påverka, utveckla och förbättra arbetssätt En engagerad och prestigelös organisation i tillväxt Stöd från ett kompetent ekonomiteam och nära samarbete med ledning
Låter det intressant?
Din inställning och personlighet är avgörande för framgång. Känner du igen dig? Fantastiskt! Skicka in din ansökan - urval och intervjuer sker löpande, så tjänsten kan tillsättas innan annonsen löpt ut.
Kontakta Anna Modin på anna@deltaconsulting.se
vid frågor.
Välkommen med din ansökan! Titta även på andra tjänster på vår karriärsida: careers.deltaconsulting.se
Mer om oss på Delta Consulting Vi på Delta Consulting hjälper våra kunder med rätt kompetens för långsiktig framgång och våra kandidater att ta nästa steg i karriären - oavsett om de är nyexaminerade, en specialist eller en erfaren ledare! Vi gör skräddarsydda konsult- & rekryteringslösningar för varje behov.
Vi förmedlar både permanenta och temporära uppdrag inom följande områden:
Ekonomi & Lön Bank, Finans & Försäkring Administration, Assistenter & Kundsupport Vår vision är 'att skapa lyckligare arbetsplatser' och vår Logga (Delta = ) representerar positiv förändring. Genom våra värderingsgrunder vill vi skapa positiv förändring i medarbetares vardag, som ska mynna ut i förhöjt välmående, högre produktivitet, ökat värdeskapande och mer framgångsrika organisationer hos våra kunder. Ersättning
