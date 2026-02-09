Redovisningsekonom (konsultuppdrag) för kunds räkning
Nu har du möjlighet att bli en del av ett mindre ekonomiteam om tre personer inklusive ekonomichef. Där samarbete, struktur samt driv är avgörande och du får möjlighet att arbeta både proaktivt samt utvecklingsmässigt. Läs mer om rollen nedan och ansök idag!
Placering: Göteborg
Start: Mitten av april eller maj 2026 och uppdraget är minst 6 månader långt med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget
I rollen ansvarar du för löpande redovisning och månadsbokslut samt bidrar till att utveckla och effektivisera ekonomiska flöden och rutiner. Organisationen befinner sig i en förändringsfas med arbete kopplat till SAP och ny kontoplan, vilket gör uppdraget både operativt och utvecklingsinriktat. I den här rollen kommer du framförallt att arbeta med bolagets norska dotterbolaget, varpå det även kan tillkomma uppgifter för att skicka HR-relaterade underlag till deras HR.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Löpande redovisning och månadsbokslut
Avstämning av balanskonton
Hantering av leverantörsfakturor och kundfakturering
Projektredovisning (meriterande)
Arbete i SAP som centralt affärssystem
Effektivisering av ekonomiska flöden och processer
Intrastat-rapportering och kontroller
Medverkan vid införande/justering av ny kontoplan (tysk kontoplan)
Du samarbetar tätt med ekonomichef samt kollega med ansvar för leverantörsreskontra.
System & miljö
SAP (mycket god vana önskas)
Tangro (leverantörsreskontra)
Strukturerad, internationell redovisningsmiljö
Vem söker vi
Vi söker dig som är trygg i din roll och van att arbeta som konsult eller i självständiga redovisningsroller.
Du har:
Flera års erfarenhet som redovisningsekonom
God vana av månadsbokslut och löpande redovisning
Helhetsförståelse för ekonomiprocessen
Mycket god systemvana, särskilt i SAP
Erfarenhet av projektredovisning och/eller Intrastat (meriterande)
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Tyska är meriterande.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget ser vi att du:
Är självgående och tar fullt ansvar för dina leveranser
Arbetar proaktivt och tar tag i det som behöver göras
Är strukturerad, lösningsorienterad och pragmatisk
Trivs med tempo och eget ansvar
Ställer relevanta frågor - men driver arbetet framåt självständigt
Gillar att förstå helheten och bidra till förbättringar
Roll: Redovisningsekonom (konsult)
Start: Mitten av april eller maj (minst 6 månader)
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Ersättning: Cirka 40 000 SEK/månad, beroende på erfarenhet Så ansöker du
