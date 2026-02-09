Redovisningsekonom (konsultuppdrag) för kunds räkning

Ps Partner AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg
2026-02-09


Nu har du möjlighet att bli en del av ett mindre ekonomiteam om tre personer inklusive ekonomichef. Där samarbete, struktur samt driv är avgörande och du får möjlighet att arbeta både proaktivt samt utvecklingsmässigt. Läs mer om rollen nedan och ansök idag!
Placering: Göteborg
Start: Mitten av april eller maj 2026 och uppdraget är minst 6 månader långt med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget
I rollen ansvarar du för löpande redovisning och månadsbokslut samt bidrar till att utveckla och effektivisera ekonomiska flöden och rutiner. Organisationen befinner sig i en förändringsfas med arbete kopplat till SAP och ny kontoplan, vilket gör uppdraget både operativt och utvecklingsinriktat. I den här rollen kommer du framförallt att arbeta med bolagets norska dotterbolaget, varpå det även kan tillkomma uppgifter för att skicka HR-relaterade underlag till deras HR.

Publiceringsdatum
2026-02-09

Dina arbetsuppgifter
Löpande redovisning och månadsbokslut

Avstämning av balanskonton

Hantering av leverantörsfakturor och kundfakturering

Projektredovisning (meriterande)

Arbete i SAP som centralt affärssystem

Effektivisering av ekonomiska flöden och processer

Intrastat-rapportering och kontroller

Medverkan vid införande/justering av ny kontoplan (tysk kontoplan)

Du samarbetar tätt med ekonomichef samt kollega med ansvar för leverantörsreskontra.
System & miljö
SAP (mycket god vana önskas)

Tangro (leverantörsreskontra)

Strukturerad, internationell redovisningsmiljö

Vem söker vi
Vi söker dig som är trygg i din roll och van att arbeta som konsult eller i självständiga redovisningsroller.
Du har:

Flera års erfarenhet som redovisningsekonom

God vana av månadsbokslut och löpande redovisning

Helhetsförståelse för ekonomiprocessen

Mycket god systemvana, särskilt i SAP

Erfarenhet av projektredovisning och/eller Intrastat (meriterande)

Goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Tyska är meriterande.

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget ser vi att du:

Är självgående och tar fullt ansvar för dina leveranser

Arbetar proaktivt och tar tag i det som behöver göras

Är strukturerad, lösningsorienterad och pragmatisk

Trivs med tempo och eget ansvar

Ställer relevanta frågor - men driver arbetet framåt självständigt

Gillar att förstå helheten och bidra till förbättringar

Om uppdraget
Roll: Redovisningsekonom (konsult)

Start: Mitten av april eller maj (minst 6 månader)

Omfattning: Heltid

Placering: Göteborg

Ersättning: Cirka 40 000 SEK/månad, beroende på erfarenhet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7191078-1831551".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ps Partner AB (org.nr 556816-1961), https://www.pspartner.se
Johan Willins gata 6 (visa karta)
416 64  GÖTEBORG

Arbetsplats
PS Partner

Jobbnummer
9731494

