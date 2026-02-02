Redovisningsekonom (konsultuppdrag, ca 50%, distans)
Vi söker en redovisningsekonom till ett konsultuppdrag hos en kund inom redovisningsbranschen.
Uppdraget innebär att du kliver in och avlastar en befintlig medarbetare som idag hanterar ca 5-10 mindre kunder i Fortnox. Kunden har ett uppdämt behov och behöver hjälp att komma ikapp med löpande redovisning samt bokslutsarbete som riskerar att byggas upp.
Det finns även en junior kollega som ansvarar för cirka 5 kunder, där kunden önskar att du kan bidra med stöd och vägledning vid behov.
Arbetet sker helt på distans, vilket gör att du kan vara baserad var som helst i Sverige.Publiceringsdatum2026-02-02Kvalifikationer
Några års erfarenhet som redovisningsekonom eller i liknande roll
God vana av Fortnox
Självständig i löpande redovisning, avstämningar och bokslutsarbete
Förmåga att stötta och samarbeta med kollegor, inklusive mer juniora medarbetare
Tillträde och ansökan:
Startdatum: så snart som möjligt
Slutdatum: 2026-08-31. Möjlighet till förlängning
Omfattningen: cirka 50%
Ort: på distans
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
