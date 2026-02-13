Redovisningsekonom | Jefferson Wells | Stockholm
2026-02-13
Är du en erfaren redovisningsekonom med gedigen kompetens inom IFRS, bokslut och rapportering? Vill du arbeta i en modern och expertstyrd redovisningsfunktion i Stockholm? Vi på Jefferson Wells söker nu en Redovisningsekonom för ett långsiktigt konsultuppdrag hos vår kund. Här får du möjlighet att utvecklas inom kvalificerad redovisning, arbeta i en central finansfunktion och bidra till hög kvalitet och regelefterlevnad. Välkommen med din ansökan!
Ort: Stockholm
Start: 1 mars 2026
Uppdragslängd: Konsultuppdrag till och med 6 november 2027
Om jobbet som redovisningsekonom
I rollen som redovisningsekonom hos vår kund blir du en del av ett centralt Record to Report-team med fokus på kvalitet, noggrannhet och kontinuerlig utveckling av redovisningsprocesser. Här får du arbeta med avancerad finansiell redovisning, löpande bokföring, rapportering enligt IFRS och lokal GAAP, samt revision och bokslutsarbete i en komplex och dynamisk koncernmiljö.
Du kommer att vara en betrodd redovisningsexpert och ha nära samarbete med interna team, revisorer och externa partners. Rollen passar dig som trivs i en kombination av självständigt arbete och lagarbete, och som vill bidra i både operativa och utvecklingsorienterade delar av ekonomiprocessen.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Ansvara för löpande redovisning och huvudboksaktiviteter enligt IFRS och lokala lagkrav
Driva månads- och årsbokslut och säkerställa att deadlines hålls
Upprätta finansiella rapporter och årsredovisningar för juridiska enheter
Delta och bidra i externa revisioner samt hantera rapporteringsprocesser
Samarbeta med interna och externa parter, inklusive outsourcingpartner
Säkerställa kvalitet, noggrannhet och regelefterlevnad i alla redovisningsaktiviteter
Delta i förbättringsarbete och tvärfunktionella utvecklingsprojekt
Den vi söker
Vi söker dig som har en gedigen förståelse för ekonomiprocessen och trivs i en miljö där noggrannhet, ansvarstagande och struktur är avgörande. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och trygg i din kompetens inom redovisning och rapportering.
Du har också förmågan att arbeta självständigt samtidigt som du fungerar väl i team och skapar bra samarbeten både internt och externt.
Vi ser gärna att du har:
Universitetsutbildning inom ekonomi/redovisning eller motsvarande
3-5 års erfarenhet av löpande redovisning och lagstadgad rapportering
Goda kunskaper om IFRS och svensk redovisningslagstiftning
Erfarenhet av SAP och MS Office
Full professionell nivå i både svenska och engelska, i tal och skrift
I enlighet med våra kunders krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Om Jefferson Wells
