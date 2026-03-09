Redovisningsekonom inom reskontra med omgående start i Umeå!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Ekonomiassistentjobb / Umeå Visa alla ekonomiassistentjobb i Umeå
2026-03-09
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och strukturerad person med erfarenhet av ekonomiarbete? Nu söker vi på StudentConsulting en redovisningsekonom inom reskontra till ett spännande konsultuppdrag hos en av våra kunder.
Uppdraget passar dig som trivs med administrativa ekonomiprocesser, har god systemvana och tycker om att arbeta i en roll där du både får ta ansvar och samarbeta med olika delar av verksamheten.
Som redovisningsekonom kommer du att arbeta med löpande uppgifter inom reskontra och ekonomiadministration. Rollen innebär nära samarbete med både kollegor och andra delar av organisationen, där du bidrar till ett effektivt och kvalitetssäkrat ekonomiarbete.
Uppdraget startar i slutet av mars och pågår till början av september. Arbetet utförs på plats hos kund i Umeå.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Hantering av fakturafiler och fakturor
Import och export av betalfiler
Hantering av förfallna fakturor
Påminnelser och inkasso
Upplägg i reskontraregister samt viss systemadministration
Bokföring och kontroll av betalflöden
Moms- och redovisningsfrågor
Avstämningar och arbete i samband med bokslut
Intern kontroll
Utredningar kopplade till ekonomiprocesser
Stöd och support till verksamheten
Löpande förbättringsarbete av rutiner och arbetssätt
Arbetet innebär löpande kontakter både internt i organisationen och externt.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har ekonomiutbildning på minst gymnasienivå, gärna med inriktning mot redovisning
Har erfarenhet av ekonomiarbete, gärna inom reskontra eller centrala bokföringsuppgifter
Har vana av ekonomisystem och arbete med systemfiler kopplade till ekonomiprocesser
Har goda kunskaper i Excel och övriga delar av Officepaketet
Har erfarenhet av att samarbeta med och stötta verksamheten i ekonomifrågor
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen ser vi att du:
Är kommunikativ och initiativtagande
Arbetar noggrant, systematiskt och strukturerat
Har ett problemlösande arbetssätt
Har god pedagogisk förmåga
Trivs med att samarbeta och arbeta i team
Är lyhörd, prestigelös och intresserad av att utveckla arbetssätt och rutiner
Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult hos vår kund. Detta ger dig en möjlighet att utveckla din kompetens och få värdefull erfarenhet inom ekonomiområdet.
Start: Mars 2026
Uppdragslängd: Till början av september 2026 med god chans till förlängning.
Plats: Umeå
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Vasagatan 12 (visa karta
)
903 29 UMEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lydia Kvist umea@studentconsulting.com Jobbnummer
9786235