Redovisningsekonom för uppdrag till bolag i Rotebro
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Är du en självgående redovisningsekonom som trivs med att ta ett helhetsansvar och arbeta brett inom ekonomi? Vi söker nu en erfaren konsult för ett uppdrag hos Kemppi med start i mitten av augusti och fram till slutet av oktober. Här får du möjlighet att kliva in i en självständig roll där du ansvarar för den löpande ekonomin, bokslutsarbete och administration i en internationell verksamhet. Uppdraget passar dig som är trygg i hela redovisningsprocessen och gillar att arbeta strukturerat, proaktivt och lösningsorienterat.Publiceringsdatum2026-06-28Om företaget
Kemppi är en ledande aktör inom svetsindustrin och utvecklar innovativa lösningar för bågsvetsning. Företaget erbjuder svetsutrustning, digitala lösningar och tjänster till både stora industriföretag och mindre entreprenörer världen över. Med fokus på kvalitet, användarvänlighet och tillförlitlighet driver Kemppi utvecklingen framåt inom branschen. Genom ett starkt nätverk av partners finns företaget representerat i över 70 länder.
Kemppi har sitt Stockholmskontor i Rotebro, endast fem minuters gångavstånd från pendeltågstationen och erbjuder även gratis parkering för den som har bil.Arbetsuppgifter
I rollen som Redovisningsekonom ansvarar du självständigt för den löpande ekonomihanteringen och säkerställer att redovisningen håller hög kvalitet. Du arbetar nära verksamheten och hanterar allt från kund- och leverantörsreskontra till bokslut och rapportering.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Kund- och leverantörsreskontra
Manuella in- och utbetalningar
Påminnelsehantering
Framtagning av underlag och intern fakturering
Momsrapportering
Hantering av reseräkningar och utlägg
Löpande bokföring
Avstämningar och månadsbokslutProfil
Vi söker en erfaren redovisningsekonom som självständigt kan ansvara för hela redovisningsprocessen. Du känner dig trygg i både det löpande arbetet och i bokslutsprocessen och har förmågan att snabbt sätta dig in i nya arbetssätt och system. Eftersom du kommer att vara ensam i rollen behöver du vara initiativtagande, självgående och ha en god förmåga att prioritera ditt arbete. Du arbetar strukturerat, ser vad som behöver göras och driver arbetsuppgifter i mål med hög kvalitet. Rollen har många kontaktytor, vilket innebär att du behöver kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska. För att snabbt komma in i rollen krävs att du är van vid att arbeta i flera olika system parallellt och har lätt för att navigera mellan olika administrativa och ekonomiska processer.
Framgångsfaktorer
Flerårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete, ax till limpa
Mycket god systemvana och erfarenhet av flera affärssystem
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Förmåga att självständigt planera, prioritera och driva arbetet framåtOm företaget
Framtiden Business är ett bemanningsbolag med inriktning på rekrytering och interimslösningar inom Ekonomi, Finans, HR & Lön.
Som anställd hos oss erbjuder vi friskvårdsbidrag och har kollektivavtal vilket medför tjänstepension och försäkringar.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller på samtliga kandidater som vi väljer att presentera för våra kunder. Syftet är att säkerställa en trygg och pålitlig rekrytering för både dig, oss som arbetsgivare samt våra kunder.Så ansöker du
START: Augusti
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Stockholm
LÖN: Enligt överenskommelse
KONTAKT: Gabriella Urban
SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2026-07-09
Detta är ett konsultuppdrag på ca 2,5 månader där du blir anställd hos oss på Framtiden Business och uthyrd till vår kund. Låter detta som en intressant utmaning? Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Gabriella på 073 – 311 68 62 eller maila gabriella.urban@framtiden.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52820_JOB". Arbetsgivare Resultat i Sverige AB
(org.nr 556872-3109), https://www.framtiden.com
192 68 SOLLENTUNA Arbetsplats
Resultat AB Kontakt
Gabriella Urban gabriella.urban@framtiden.com +46733116862 Jobbnummer
9982171