Redovisningsekonom/ controller sökes till ett växande företag inom telekom!
2026-03-06
Nu söker vi på workfind efter en redovisningsekonom/ controller till mobiloperatören Fibio. Vill du vara med på en spännande resa där du kommer bidra till att ta Fibio till nästa nivå? Då tycker vi att du ska läsa vidare.
Fibio flyttar delar av verksamheten från Helsingborg till Malmö, och du kommer bli en del av teamet som är med och etablerar det nya kontoret just i Malmö samt säkerställer att övergången sker smidigt genom att synka arbetssätt, rutiner och processer mellan kontoren under flytten.
Visst låter det spännande?
Om rollen
Du gör den löpande redovisningen end-to-end och tar samtidigt fram analys, KPI:er och beslutsunderlag. Tjänsten bär på två hattar: cirka 70 % redovisning och 30 % controller/analys. Du utvecklar och förbättrar ekonomifunktionen tillsammans med VD - rutiner, processer, rapportering och system.
Du kommer att
* Säkra korrekta månadsbokslut och stabil vardag i ekonomin.
* Bygga enkla, skalbara rutiner och internkontroller som håller över tid.
* Ta fram tydliga beslutsunderlag: nyckeltal, kort P&L-/kassaflödesanalys och rekommenderade åtgärder.
* Driva budget och rullande prognoser i nära samarbete med VD.
Ansvarsområden
Redovisning (ca 70 %)
* Löpande bokföring, Reskontra (kund/leverantör), betalningsmatchning, påminnelser/inkasso.
* Fakturering och intäktsredovisning, abonnemang, krediteringar, periodiseringar.
* Avstämningar (bank, balans- och interimskonton), periodiseringar/upplupet.
* Moms- och arbetsgivardeklarationer samt rapportering till Skatteverket.
* Månads- och årsbokslut med kommentarer, underlag till revisor.
* Likviditet: betalningsflöden och kortsiktig kassaflödes-/likviditetsprognos.
* Intern kontroll och rutiner: attestflöden, kontering, kontoplan/kostnadsställen.
* System och processer: förbättra ekonomiflöden, kvitto/attest, rapportering.
Controller/analys (ca 30 %)
* Analys av resultatrapport, balansräkning och kassaflöde - månadsgenomgång
* Budget och rullande prognoser.
* Översiktliga nyckeltal: ARPU/ACPU, bruttomarginal, churn.
* Lönsamhet per abonnemangsform/produkt och rekommendationer.
Dashboards/rapporter för ledningen (t.ex. Power BI/Looker Studio).
* Minst kandidatexamen i redovisning/ekonomi (eller motsvarande).
* 3-6 års erfarenhet av kvalificerad redovisning; trygg i månadsbokslut från ax till limpa.
* Erfarenhet av budget/prognos och grundläggande lönsamhetsanalys.
* God systemvana, kunnig i Fortnox, och säker i Excel/Sheets.
* Meriterande: BI-verktyg (Power BI/Looker Studio) och erfarenhet från abonnemangsverksamhet (telekom/försäkring/energi).
Vi tror att du är
Hands-on ekonom som trivs i ett 70/30-upplägg (redovisning/analys).
Du är van vid moderna arbetssätt och verktyg och gillar att förenkla och automatisera där det ger effekt. Vi tror också att du är strukturerad, noggrann och affärsnära - tar fram tydliga insikter och beslutsunderlag.
Vidare tror vi att du är kommunikativ och rak där du samarbetar lätt med VD och kollegor i verksamheten.
Om Fibio
Fibio är en virtuell svensk mobiloperatör som erbjuder mobilabonnemang med fokus på hög prisvärdhet och personlig service. Vårt mål är en smidigare, mer kundnära och hållbar telekomupplevelse. Under 2026 flyttar vi huvudkontoret till Malmö - ett strategiskt steg i vår expansion.
På Fibio erbjuds du
* Möjlighet att utveckla ekonomifunktionen tillsammans med VD.
* Stora möjligheter att växa inom bolaget.
* Nära samarbete med ledningen; stort praktiskt ansvar och påverkan.
* Konkurrenskraftig ersättning.
