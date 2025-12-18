Redovisningsekonom bli en del av SSG:s fortsatta tillväxt
2025-12-18
Att ta klivet in hos oss på SSG innebär att du blir en del av en organisation med framåtanda, stort engagemang och med en spännande framtid. Här får du chansen att påverka, utveckla och sätta din prägel på både processer och systemstöd. Vi söker nu en driven Redovisningsekonom som vill växa tillsammans med vårt kompetenta ekonomiteam.
Hos oss väntar en stimulerande vardag fylld av varierande arbetsuppgifter, nära samarbete med olika avdelningar och stort handlingsutrymme. Du blir en viktig del av ett team som värdesätter både kvalitet och arbetsglädje - och som gärna tar vara på idéer från personer som vill förbättra, utmana och bidra.
Om rollen
Som Redovisningsekonom hos SSG får du en bred och viktig roll i ekonomiavdelningen där du arbetar nära både kollegor och verksamheten. Tyngdpunkten ligger på kund- och leverantörsreskontra, du kommer även få möjlighet att arbeta med andra delar av redovisningen och bidra till utveckling av våra ekonomiprocesser. I det dagliga arbetet jobbar du i vårt ekonomisystem Unit4, där mycket av flödena hanteras och vidareutvecklas.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för kund- och leverantörsreskontraprocesserna
Fakturering och betalningsuppföljning
Avstämningar och konteringar
Delta i bokslutsarbete
Löpande förbättring av rutiner och arbetssätt
Stötta organisationen i ekonomirelaterade frågor
Idag består ekonomiteamet av CFO som blir din närmsta chef, en redovisningsansvarig, en redovisningsassistent och en administratör. Ett team som har ett tätt samarbete, har roligt på jobbet och litar på varandras kompetenser.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har tidigare arbetat med reskontra antingen från kund- och/eller leverantörssidan och vill till ett företag där du får utvecklas i din roll ytterligare. Du talar och skriver obehindrat i både svenska och engelska.
Du trivs i ett arbetsklimat där förändring och affärsmässighet är centralt.
Meriterande om du arbetat i ett större eller internationellt bolag då du sannolikt har erfarenhet av stora fakturavolymer och flera kontaktytor.
Du är bekväm i ekonomisystem och gillar att utforska hur saker kan göras smartare. Hos oss får du jobba i en organisation som aktivt vill förbättra sina arbetssätt - och dina idéer kommer att märkas.
Du är noggrann och strukturerad, eftersom reskontran är omfattande och kräver att flödena hålls i balans.
Du är ansvarsfull och självgående - du tar ägarskap för dina processer och ser till att saker blir gjorda i tid och med kvalitet.
Du är kommunikativ och serviceinriktad, då du har många kontakter internt och externt och behöver kunna förklara ekonomiska frågor på ett tydligt och hjälpsamt sätt.
Du är utvecklingsorienterad och trivs i en miljö där rutiner och arbetssätt förbättras löpande.
Vad SSG kan erbjuda dig
SSG är i en stark tillväxtfas och du blir en viktig del av det strategiska arbetet. Vi erbjuder dig ett variationsrikt arbete med tekniker i framkant där du får vara en del av både utveckling och utmaningar. Vi arbetar i agila tvärfunktionella produktteam och har korta beslutsvägar med stor möjlighet att påverka utvecklingen inom respektive ansvarsområde.
Förmåner för dig som medarbetare hos SSG:
Modernt kontor med egna arbetsplatser
Inspirerande mötesytor med studio, arkadspel och en 3D-printer
Inkluderande arbetsmiljö med god gemenskap och en hållbar prestationskultur
Kompetensutveckling på arbetstid
Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag samt möjlighet till innebandy, gruppträning och padel med kollegorna
Arbetstidsförkortning med lediga dagar och sommar-/vintertid
Privat sjukvårdsförsäkring
Tjänstepension ITP1 och kollektivavtal
Vinstdelning när det går bra för SSG
Placering
Tjänsten är placerad i Sundsvall.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Urval sker löpande.Kontaktuppgifter för detta jobbstina.farman@ssgsolutions.com
Om SSG
I över 60 års tid har SSG samlat svensk industris främsta experter i kommittéer och nätverk för att hitta lösningar på branschens gemensamma utmaningar. Bland våra kunder finns över 400 av de största internationella industriföretagen, mer än 50 000 entreprenörsbolag och vi levererar cirka 500 000 digitala säkerhetsutbildningar - varje år.
Vi välkomnar framtidens utmaningar och möjligheter. Med innovativ teknik lägger vi grunden för nya tjänster som gör internationell industri konkurrenskraftig.
