Redovisningsekonom 50-75% till Österlens Lastvagnsaktiebolag
2025-08-26
Publiceringsdatum2025-08-26
Vill du arbeta brett med ekonomi i en stabil bransch och vara en viktig del av ett mindre team? Vi söker nu en redovisningsekonom till vårt bolag Österlens Lastvagnsaktiebolag. Vi är en auktoriserad Volvoåterförsäljare och är ett familjärt företag med lång erfarenhet inom lastbilsbranschen. Företaget är sedan 2023 ett helägt dotterbolag till Kristianstads Automobil Lastvagnar AB och ingår i koncernen Kristianstads Automobil AB. Österlens Lastvagnsaktiebolag omsätter ca 150 msek årligen och har fn 23 anställda. <a href=https://www.dealer.volvotrucks.se/osterlen/sv-se/
target="_blank">Klicka här för att läsa mer om Österlen Lastvagnar </a>
I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Hos oss blir du den som sköter och ansvarar för den löpande redovisningen i bolaget. Rollen passar dig som vill arbeta självständigt och samtidigt ha nära kontakt med kollegor och ledning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Löpande bokföring, avstämningar och månadsbokslut
• Kund- och leverantörsreskontra
• Fakturering och betalningar
• Behjälplig i upprättande av årsbokslut
• Likviditetsplanering och efterkalkyler
• Ekonomiska analyser och uppföljning av resultat
• Utveckla och effektivisera rutiner och processer inom ekonomifunktionen
• Stöd till ledning och verksamhet i ekonomiska frågor
• Övriga kontorsgöromål såsom administration och växelhantering
Du kommer rapportera till vår ekonomichef.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Som vår blivande redovisningsekonom har du troligtvis en eftergymnasial utbildning från högskola eller YH och har kombinerat utbildningen med några års erfarenhet av en liknande roll inom redovisning (K3). Du bör idag ha en operativ roll där du är van att delta i bokföringen och bokslut och jobba självständigt mot deadlines. Vidare har du erfarenhet av att effektivisera och digitalisera samt har goda kunskaper i affärssystem och Excel.
Som person är du ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Du trivs i en självständig roll där du får kombinera detaljfokus med helhetsperspektiv och ser möjligheter att bidra till företagets fortsatta utveckling. Du har idag en roll som ställer krav på analytisk förmåga och god kommunikativ förmåga.
Vi erbjuder dig
Du får ett brett ansvar, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas tillsammans med oss. Vi erbjuder vår personal friskvårdsbidrag, fika, arbetstidsförkortning, flextid och rabatter.
Information och kontakt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 50-75% av en heltid hos Österlens Lastvagnar. Skriv gärna vilken tjänstgöringsgrad du föredrar och vad du har för avsikt att göra resterande tid. Tjänsten är placerad i Tomelilla med start snaraste enligt överenskommelse. Ansökan görs via Wikans hemsida, www.wikan.se,
och urvalet sker löpande. Sista ansökningsdag är den 14 september.
För mer info kontakta rekryteringskonsult Sara Kvist på telefon 044-590 65 12.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
