Redovisningsekonom - ta nästa steg i din karriär!
2026-04-27
Vill du vara med och bygga upp, påverka och utveckla en ekonomifunktion? Trivs du i en miljö där mycket händer, där strukturer skapas från grunden och där din kompetens verkligen gör skillnad? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Professionals Nord söker nu, för ett av våra kundföretag inom infrastruktur i Boden, en erfaren redovisningskonsult till ett brett och utvecklande uppdrag. Här får du arbeta i en organisation i stark tillväxt, där redovisningsfunktionen spelar en nyckelroll i verksamhetens fortsatta utveckling.
Information om tjänsten
Du kliver in i ett redovisningsteam av kollegor som arbetar i ett nära samarbete med varandra. Rollen är både operativ och utvecklingsorienterad, där du ansvarar för kvalificerad redovisning samtidigt som du aktivt bidrar till att förbättra och strukturera processer, rutiner och arbetssätt.
Du blir en viktig länk mellan redovisning, business control och övriga delar av organisationen, med fokus på kvalitet, uppföljning och analys. Uppdraget passar dig som vill kombinera eget ansvar med nära samarbete i team och som motiveras av att arbeta i en föränderlig miljö. En del av onboarding-processen kommer givetvis vara att du får en introduktion in i företaget samt i rollen som redovisningskonsult.
Du anställs initialt som konsult hos Professionals Nord under de första 6 månaderna. Ambitionen från både Professionals Nord och kundföretaget är därefter en direktanställning hos kund, förutsatt att samarbetet fungerar väl.
Arbetsuppgifter
Som redovisningskonsult kommer du ha en bred och varierande roll där exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter är bland annat:
Löpande redovisning, avstämningar och periodiseringar
Månadsbokslut och rapportering
Momsavstämningar och deklarationer
Förberedelse av underlag till årsredovisning och revision
Medverkan i interna projekt, exempelvis systembyten
Driva och delta i utveckling, förbättring och dokumentation av ekonomiprocesser
Hantering av anläggningstillgångar och miljöer med höga transaktionsflöden
Du arbetar efter bekväma arbetstider, dagtid måndag till fredag. Du arbetar på företagets kontor i Boden men har möjlighet till visst arbete på distans (ca 2 dagar i veckan).
Vi söker dig som
Är självgående, strukturerad och noggrann och som trivs i företag med högt tempo. Du har lätt för att samarbeta, kommunicerar tydligt och tycker om att bidra med både operativt arbete och förbättringsförslag samt utvecklingsarbete.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
Ca 5-10 års erfarenhet från kvalificerade redovisningsroller
God kunskap i Excel
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska, både flytande och i skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av systembyten och innehar kunskaper inom K3 samt IFRS. Det är även meriterande om du har erfarenhet av fixed assets och höga transaktionsvolymer.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Boden
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Hanna Degerhäll
Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på hanna.degerhall@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-04 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://www.pn.se/
961 38 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Konsultchef
Hanna Degerhäll hanna.degerhall@pn.se +46738004708
9878790