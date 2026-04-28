Redovisningsekonom - Ta nästa steg i din karriär, Malmö
2026-04-28
Vill du arbeta i en dynamisk och snabbväxande organisation där du får möjlighet att ta stort ansvar och vara med och forma ekonomifunktionen? Vi söker nu en Redovisningsekonom till vår kund med placering i Malmö, där du får en varierad roll med både redovisning och stöd till ekonomifunktionen. Rollen passar dig som har god kunskap inom redovisning och är redo för nästa steg i karriären.
Om rollen
Som Redovisningsekonom kommer du ha en central roll i företagets redovisning och rapportering. Du ansvarar för att säkerställa korrekt och effektiv hantering av löpande bokföring samt deltar i månads-, kvartals- och årsbokslut. Rollen är bred och kombinerar praktiskt redovisningsarbete med analytiskt stöd till ekonomifunktionen.
Placering: Malmö, flexibel hybridlösning
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande redovisning inklusive kund- och leverantörsreskontra, bokföring av verifikationer samt avstämningar.
Ansvar för månads-, kvartals- och årsbokslut.
Hantering av moms och andra skatterelaterade frågor.
Stöd vid rapportering och analys för ekonomifunktionen.
Delta i förbättringsprojekt av rutiner och processer inom ekonomiavdelningen.

Kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning inom redovisning, ekonomi eller motsvarande.
Minst 1-3 års erfarenhet av löpande redovisning och bokslut.
Goda kunskaper i Excel och erfarenhet av affärssystem (t.ex. Fortnox, Visma, SAP eller liknande).
Grundläggande förståelse för moms och skatteregler.
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Om dig
Du är noggrann, strukturerad och gillar att ha flera bollar i luften. Du trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du är en teamspelare som gärna delar kunskap. Du har ett analytiskt tänk och vill bidra till att ekonomifunktionen utvecklas och effektiviseras.Så ansöker du
Låter det här som en roll för dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande. Skicka ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer LIRE3152.
Du är välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lisa Nyström vid funderingar (lisa.nystrom@vindex.se
, 0704-145 020).
Som en del av rekryteringsprocessen utförs en bakgrundskontroll på de aktuella slutkandidaterna, som då kommer att informeras i förväg.
Välkommen med din ansökan!
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå med fokus enbart på ekonomifunktionens roller och kompetensområden. Genom våra interims- och rekryteringslösningar hjälper vi organisationer att säkerställa rätt kompetens vid rätt tidpunkt, och stärker därmed ekonomifunktionens kapacitet. Vår expertis omfattar tillsättningar av kvalificerade roller såsom CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer och lönespecialister. Med vår specialistkompetens och vårt breda nätverk skapar vi långsiktiga och hållbara matchningar mellan kandidat och organisation.
Vill du se fler uppdrag och tjänster som Vindex erbjuder? Ta en titt på vår hemsida under Lediga tjänster och upptäck spännande möjligheter inom ekonomifunktionen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: lisa.nystrom@vindex.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LIRE3152". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vindex AB
(org.nr 556712-1230), https://www.vindex.se/ Kontakt
Lisa Nyström lisa.nystrom@vindex.s 0704-145 020 Jobbnummer
9880362