Redovisningschef till nordiskt tillväxtföretag i stark utveckling

OM KUNDEN
Pet Pawr Group AB (PPG) är ett snabbväxande entreprenörsdrivet bolag och en av Nordens mest moderna och framåtlutade aktörer inom zoofackhandel och pet care. Koncernen omfattar i dag flera starka varumärken såsom: ZOO.se, Tinybuddy, Pritax och PetXL i Norge, tillsammans med ett centralt e-handelslager i Kungsängen och huvudkontor i Stockholm.
Kunden driver e-handel i Norden och den starka omni-närvaron skapar en sömlös kundupplevelse mellan fysiska butiker och digitala kanaler.
Med över 35 år i branschen fortsätter Pet Pawr Group att växa stabilt. I dag består den Nordiska organisationen av cirka 500 medarbetare och omsätter omkring 1 miljard kronor. Pet Pawr Group utsågs till DI Gasell 2022 som ett av Sveriges snabbast växande bolag, ett kvitto på bolagets starka utveckling och entreprenöriella DNA.
Under de senaste åren har kunden genomfört en omfattande modernisering- och digitaliseringsresa, bland annat med implementeringen av 11 nya system, däribland ERP systemet Microsoft Business Central, för att bygga en skalbar och framtidssäker plattform. Koncernen är organiserad som ett holdingbolag med tre dotterbolag, Norge, Finland och ett dedikerat produktbolag.
OM TJÄNSTEN Pet Pawr Group söker en driven redovisningschef som vill ta ett helhetsansvar för företagets ekonomi och vara med och utveckla ett snabbväxande bolag. I rollen får du leda och fördela arbetet inom ekonomiavdelningen som idag består av fem medarbetare.
För att bolaget ska kunna fatta välgrundade beslut krävs att ekonomi levererar resultat- och balansräkningar med hög kvalitet inom utsatt tid och att finansiella flöden fungerar effektivt i systemen. Som redovisningschef är du en central spelare i arbetet med struktur och kvalitet, och bidrar direkt till bolagets mål att nå en omsättning på två miljarder kronor.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Helhetsansvar för företagets redovisning, inklusive upprättande av månads- och årsbokslut samt årsredovisning.
Ansvara för hantering och rapportering av moms, skatter och deklarationer.
Ansvara för leverantörsreskontra och säkerställa korrekta processer och rutiner.
Månatlig finansiell rapportering till ledning - likviditet, balansräkning och resultaträkning.
Agera kontaktperson mot revisorer och myndigheter på samtliga marknader.
Arbeta nära CFO med proaktiv utveckling av redovisningsprocesser och rapportering.
OM DIG Vi ser gärna att du är civilekonom eller liknande och har erfarenhet av att ha ansvarat för redovisningen i ett medelstort eller större bolag, alternativt från någon av de större revisionsbyråerna. Du behärskar MS Officepaketet, med särskilt fokus på Excel, och har erfarenhet av koncernredovisning samt komplexa bolagsstrukturer. Du trivs i en miljö med högt tempo och ett framåtlutat arbetssätt.
Vi söker dig som är prestigelös, strukturerad och organiserad, med stabilitet och stark kommunikativ förmåga. Du är van vid att skapa och upprätthålla effektiva rutiner och processer, samtidigt som du kan vara flexibel och hantera snabba förändringar i en dynamisk arbetsmiljö.
Egenskaper vi värdesätter:
Noggrann och strukturerad med gedigen analytisk förmåga
Stark kommunikativ förmåga och vana vid att leda och utveckla avdelningens rutiner och strukturer
God förmåga att prioritera och se helheten
Positiv och driven, med vilja att bidra till utvecklingen av både avdelningen och bolaget
Vi värdesätter dig som person och tror att rätt inställning och personliga egenskaper gör stor skillnad.
ANSÖKAN
Låter det spännande? Då vill vi veta mer om dig! Välkommen med din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med denna rekrytering och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Pet Pawr Group med Job&Talent.
Kontakt: Rekryterande chef, Matilde Ahlsten 073- 775 76 55
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Ersättning
